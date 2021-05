Eladói hullámot követően emelkedés jöhet a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Alaposan beszakadt tegnap a kriptopiac, de a nap végéhez közeledve már némileg megnyugodtak a befektetők, és fölhúzták valamennyire a bitcoint, illetve a többi kriptovalutát. Az amerikai tőzsdéken is kedvezőtlen volt a hangulat, a vezető részvényindexek közül lejjebb került a Dow Jones és az S&P 500 is, míg a Nasdaq stagnált. A befektetőket a növekvő infláció aggasztja, és már az amerikai jegybank egyes tagjai is azon gondolkodnak, hogy érdemes lenne majd csökkenteni az eszközvásárlások ütemét, ha erős marad a gazdaság. Az ázsiai piacokon vegyes teljesítmények láthatóak, míg Európában mérsékelt emelkedés várható. A bitcoin jelenleg 40 ezer dollár környékén áll.