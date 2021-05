Felrobbant a Masterplast profitja, dőlnek az újabb csúcsok

Valósággal felrobbant a Masterplast nyeresége az első negyedévben, az előző év azonos időszakához képest a többszörösére nőtt a profitja minden szinten, ami egyértelműen az egészségipari divíziónak köszönhető, a bázisidőszakban ugyanis az üzletág még nem volt aktív. Az egészségipari szegmens vártnál gyorsabb felfutása rekord magasra emelte a vállalat eredménymutatóit és még az ellátási láncok akadozása mellett is erős negyedévet tudott zárni a Masterplast – derül ki a cég közleményéből.

A piaci környezet

Az ellátási láncok akadozásai mellett is erős első negyedévet produkált a Masterplast – áll a cég közleményében. Újabb történelmi csúcsokat döntött a vállalat a 2021. január-márciusi időszakban, amiben a bázishatás is szerepet játszott, az előző év azonos negyedévében ugyanis az egészségipari szegmens még nem volt aktív. A tavaly akvirált német gyár az egészségipar és a német piac kiszolgálásában játszott szerepet. Mindkét terület új-többletbevételt jelentett az első negyedévben, miután a bázisév azonos szakaszában még nem volt aktív ez a két szegmens.

A tavalyi első negyedévet már a koronavírus-járvány sújtotta, ugyanakkor az építőipar nem állt le és sok más szektorral ellentétben a Masterplast eredményeit nem befolyásolta negatívan a járvány a bázisidőszakban, így a bázishatás a cég esetén nem egy gyengébb 2020. első negyedévi teljesítmény, hanem az azóta eltelt időszak egészségipari fejleményei miatt jelentkezett.

Ami a piaci környezetet illeti, Magyarországon a széleskörű kormányzati támogatások ösztönző hatása mellett továbbra is élénk piaci környezetben folytathatta munkáját a legnagyobb magyar építőanyag-gyártó. A leányvállalati és export országokban viszont legalább ennyire kedvező piaci széljárás uralkodott, az európai országok többségében a pandémia újabb hullámának tudatosabb kezelése mellett az építőipar és az egészségipar is nagy étvággyal indította az évet, ami jelentős keresletnövelő hatással bírt.

Azonban a korábban nem tapasztalt drasztikus alapanyag áremelkedések és beszerzési nehézségek komoly kihívás elé állították a társaságot az év első hónapjaiban. Az acél, műanyag és építőkémiai alapanyagok gyors drágulását a globális ellátási láncok akadozása, az általános kapacitáshiány és a logisztikai rendszerek beszűkülése tovább fokozta, melyek következményei az építőipari és egészségipari termékek árában is gyorsan megjelentek. Mindezek ellenére sikeres volt a gyártás alapanyagellátásának biztosítása – áll a vállalat közleményében.

A bevételek

A Masterplast első negyedéves bevétele 38,28 millió euróra rúgott 2021. első negyedévében, ami 53 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Ez új negyedéves rekordot jelent, felülmúlta a tavalyi harmadik negyedév bevételét, ami az eddigi csúcstartó volt és a legnagyobb ütemű év/év alapú bevételnövekedés azóta, hogy a Masterplast a német gyár felvásárlásával belépett az egészségiparba.

Nőtt a forgalom az alaptevékenységében, amihez nagymértékben hozzájárult az új német gyártócég működése, valamint folytatódott a tavaly decemberben elindult egészségügyi védőruha értékesítés is. A társaság mindegyik termékcsoportjában növekedést ért el:

A csoport árbevételén belül továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a legnagyobb hányadot, ahol az első negyedévben 14 százalékos bevételnövekedésről számolt be a vállalat. Az EPS termékek és az üvegszövet forgalma is jelentősen emelkedett. A román és ukrán piacok kivételével valamennyi országban nőtt a termékcsoport árbevétele, ezen belül Szerbiában, Lengyelországban és az export országokban kiemelkedő volt a teljesítmény.

adták a legnagyobb hányadot, ahol az első negyedévben 14 százalékos bevételnövekedésről számolt be a vállalat. Az EPS termékek és az üvegszövet forgalma is jelentősen emelkedett. A román és ukrán piacok kivételével valamennyi országban nőtt a termékcsoport árbevétele, ezen belül Szerbiában, Lengyelországban és az export országokban kiemelkedő volt a teljesítmény. Az ipari alkalmazások bevétele a négyszeresére nőtt a bázisidőszakról és a vállalat második legnagyobb bevételű divíziójává nőtte ki magát. A kiugró növekedés annak köszönhető, hogy a nem stratégiai alapanyag-kereskedelem növekedett, a német gyár egészségügyi termékeinek bevétele nőtt, valamint itt kerül bemutatásra a decemberben elindult védőruha értékesítés is a magyar egészégügynek, mely szintén jelentősen hozzájárult a termékcsoport negyedéves forgalmi növekedéséhez.

bevétele a négyszeresére nőtt a bázisidőszakról és a vállalat második legnagyobb bevételű divíziójává nőtte ki magát. A kiugró növekedés annak köszönhető, hogy a nem stratégiai alapanyag-kereskedelem növekedett, a német gyár egészségügyi termékeinek bevétele nőtt, valamint itt kerül bemutatásra a decemberben elindult védőruha értékesítés is a magyar egészégügynek, mely szintén jelentősen hozzájárult a termékcsoport negyedéves forgalmi növekedéséhez. A harmadik legnagyobb üzletág a bevétel tekintetében a tetőfóliák és tetőelemek termékcsoport, ahol csaknem duplázni tudta bevételeit a cég. A diffúziós tetőfóliák forgalma megduplázódott, melyhez nagymértékben hozzájárult a német Masterplast Nonwoven GmbH gyártóegység forgalma, de kiemelendő a lengyel területekre történő tetőfólia értékesítés ugrásszerű növekedése is. A piacokat tovább vizsgálva, Szerbián és Románián kívül minden országban szépen nőtt az árbevétel.

termékcsoport, ahol csaknem duplázni tudta bevételeit a cég. A diffúziós tetőfóliák forgalma megduplázódott, melyhez nagymértékben hozzájárult a német Masterplast Nonwoven GmbH gyártóegység forgalma, de kiemelendő a lengyel területekre történő tetőfólia értékesítés ugrásszerű növekedése is. A piacokat tovább vizsgálva, Szerbián és Románián kívül minden országban szépen nőtt az árbevétel. A szárazépítészeti rendszerek bevétele 24 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, a gipszkarton lemezek eladása, illetve a profilok és kiegészítők forgalma egyaránt hozzájárult ehhez az eredményhez. Országokat vizsgálva a horvát piac kivételével mindegyik országban növekedett forgalom, ezen belül a magyar, román, lengyel és szlovák területek kimagaslóan teljesítettek.

bevétele 24 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, a gipszkarton lemezek eladása, illetve a profilok és kiegészítők forgalma egyaránt hozzájárult ehhez az eredményhez. Országokat vizsgálva a horvát piac kivételével mindegyik országban növekedett forgalom, ezen belül a magyar, román, lengyel és szlovák területek kimagaslóan teljesítettek. A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban 14 százalékkal nőtt a forgalom a bázisidőszakhoz viszonyítva. Növekedett az üveg-és kőzetgyapot, illetve az XPS termékek forgalma, míg a habfóliáé stagnált. Piacok tekintetében vegyesen alakult a kép, a román, lengyel és észak-macedón piacokon erőteljesen, a horvát piacon enyhén csökkent, a többi területen pedig növekedett a csoport forgalma.

termékcsoportban 14 százalékkal nőtt a forgalom a bázisidőszakhoz viszonyítva. Növekedett az üveg-és kőzetgyapot, illetve az XPS termékek forgalma, míg a habfóliáé stagnált. Piacok tekintetében vegyesen alakult a kép, a román, lengyel és észak-macedón piacokon erőteljesen, a horvát piacon enyhén csökkent, a többi területen pedig növekedett a csoport forgalma. Az építőipari kiegészítő termékek forgalma 6 százalékkal emelkedett a bázisidőszakkal összevetve, a bővülés főként a lengyel piacon elért növekedésnek köszönhető, az országok többségében csökkent a termékcsoport árbevétele az első negyedévben.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékcsoportonként ezer euró 1Q 20 1Q 21 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 12085 13796 14,2% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 2851 3255 14,2% tetőfóliák és tető kiegészítők 3051 6002 96,7% szárazépítészeti rendszer 3376 4188 24,1% építőipari kiegészítő termékek 1135 1198 5,6% ipari alkalmazások 2453 9841 301,2% Forrás: Masterplast, Portfolio

Az egyes régiók közül Románia kivételével mindenhol bevételnövekedést tudott felmutatni a Masterplast, a legnagyobb ugrást nem meglepő módon Németországban:

A csoport legnagyobb súlyú, magyarországi piacán 60 százalékkal nőtt a Masterplast bevétele az egy évvel ezelőtti szintről. A nagymértékű növekedés hátterében az egészségipari késztermék-piacra történő belépés áll, az ipari alkalmazások termékcsoportban kimutatott, a magyar egészségügy felé történő védőruha értékesítés a tavalyi év utolsó negyedévében indult meg nagymennyiségben. Az építőipari termékcsoportokban is kimagasló növekedést ért el a társaság a magyar piacon, amely mögött a kormányzati otthonteremtési és felújítási ösztönzők kedvező hatása, valamint a januárban kezdődő alapanyag áremelkedésre reagáló piaci szereplők előrehozott vásárlásai állhatnak. Az építőipari kiegészítő termékek kivételével mindegyik termékcsoportban szépen növekedett a negyedéves bevétel a bázisidőszakhoz képest.

piacán 60 százalékkal nőtt a Masterplast bevétele az egy évvel ezelőtti szintről. A nagymértékű növekedés hátterében az egészségipari késztermék-piacra történő belépés áll, az ipari alkalmazások termékcsoportban kimutatott, a magyar egészségügy felé történő védőruha értékesítés a tavalyi év utolsó negyedévében indult meg nagymennyiségben. Az építőipari termékcsoportokban is kimagasló növekedést ért el a társaság a magyar piacon, amely mögött a kormányzati otthonteremtési és felújítási ösztönzők kedvező hatása, valamint a januárban kezdődő alapanyag áremelkedésre reagáló piaci szereplők előrehozott vásárlásai állhatnak. Az építőipari kiegészítő termékek kivételével mindegyik termékcsoportban szépen növekedett a negyedéves bevétel a bázisidőszakhoz képest. A német piac a bázisidőszakokhoz képest külön kerül bemutatásra, ugyanis 2020. második félévtől közvetlen értékesítéssel van jelen a Masterplast az országban. Az új gyártócégnek köszönhetően jelentősen megnőtt a forgalom. A Masterplast Nonwoven termékei a tetőfóliák és tető elemek, valamint az egészségügyi fóliákkal az ipari alkalmazások termékcsoportban jelennek meg. A társaság azonban a többi termékcsoportjával is jelen van a német piacon, amelyek árbevétele szintén nőtt a bázisidőszakhoz képest.

a bázisidőszakokhoz képest külön kerül bemutatásra, ugyanis 2020. második félévtől közvetlen értékesítéssel van jelen a Masterplast az országban. Az új gyártócégnek köszönhetően jelentősen megnőtt a forgalom. A Masterplast Nonwoven termékei a tetőfóliák és tető elemek, valamint az egészségügyi fóliákkal az ipari alkalmazások termékcsoportban jelennek meg. A társaság azonban a többi termékcsoportjával is jelen van a német piacon, amelyek árbevétele szintén nőtt a bázisidőszakhoz képest. A lengyel piacon 63 százalékkal bővült a forgalom, az árbevétel a tetőfóliák és tető elemek, illetve a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportokban nőtt leginkább, de a többi termékcsoport forgalma is jelentősen javult. Egyedül a hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok termékcsoportban csökkent a társaság forgalma a bázishoz képest.

63 százalékkal bővült a forgalom, az árbevétel a tetőfóliák és tető elemek, illetve a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportokban nőtt leginkább, de a többi termékcsoport forgalma is jelentősen javult. Egyedül a hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok termékcsoportban csökkent a társaság forgalma a bázishoz képest. Romániában 16 százalékkal csökkent az árbevétel, a szárazépítészeti rendszereken kívül az összes termékcsoportban visszaesett a forgalom. Ebben szerepet játszott, hogy az alapanyag ellátási zavarok következtében megemelkedett termékárak a gyengébb minőségű, olcsóbb termékek felé mozdították a keresletet a piacon.

16 százalékkal csökkent az árbevétel, a szárazépítészeti rendszereken kívül az összes termékcsoportban visszaesett a forgalom. Ebben szerepet játszott, hogy az alapanyag ellátási zavarok következtében megemelkedett termékárak a gyengébb minőségű, olcsóbb termékek felé mozdították a keresletet a piacon. Szerbia 21 százalékos forgalomnövekedést ért el a bázissal összevetve, a tetőfóliák és tető elemek kivételével minden termékcsoportban bővült a forgalom. Kiemelendő a homlokzati hőszigetelő rendszer elemeihez, ezen belül az EPS termékekhez kapcsolódó értékesítési eredmény.

21 százalékos forgalomnövekedést ért el a bázissal összevetve, a tetőfóliák és tető elemek kivételével minden termékcsoportban bővült a forgalom. Kiemelendő a homlokzati hőszigetelő rendszer elemeihez, ezen belül az EPS termékekhez kapcsolódó értékesítési eredmény. Ukrajnában 12 százalékkal emelkedett a forgalom, a legnagyobb súlyú homlokzati hőszigetelő rendszerhez tartozó, nem saját gyártású üvegszövet értékesítés kissé visszaesett a bázishoz viszonyítva. A többi termékcsoportban növekedett a vállalat árbevétele, amelyet legnagyobb mértékben a tetőfóliák értékesítési eredménye gyarapított.

12 százalékkal emelkedett a forgalom, a legnagyobb súlyú homlokzati hőszigetelő rendszerhez tartozó, nem saját gyártású üvegszövet értékesítés kissé visszaesett a bázishoz viszonyítva. A többi termékcsoportban növekedett a vállalat árbevétele, amelyet legnagyobb mértékben a tetőfóliák értékesítési eredménye gyarapított. A szlovák piacon 21 százalékos bevételnövekedést ért el a cég, az építőipari kiegészítő termékek árbevétele csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a többi csoportban jelentősen nőtt a társaság forgalma.

piacon 21 százalékos bevételnövekedést ért el a cég, az építőipari kiegészítő termékek árbevétele csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a többi csoportban jelentősen nőtt a társaság forgalma. A horvát piacon, kismértékben, de szintén növekedett az árbevétel az egy évvel ezelőtti szintről, a homlokzati hőszigetelő rendszerek, valamint a tetőfóliák és tető elemek esetében bővült a forgalom, míg a többi termékcsoportban csökkent a társaság árbevétele.

piacon, kismértékben, de szintén növekedett az árbevétel az egy évvel ezelőtti szintről, a homlokzati hőszigetelő rendszerek, valamint a tetőfóliák és tető elemek esetében bővült a forgalom, míg a többi termékcsoportban csökkent a társaság árbevétele. Észak-Macedóniában 12 százalékos dinamikát ért el a társaság bevétele, a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoport kivételével mindegyik termékcsoport árbevétele nőtt a negyedévben a bázishoz viszonyítva.

12 százalékos dinamikát ért el a társaság bevétele, a hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoport kivételével mindegyik termékcsoport árbevétele nőtt a negyedévben a bázishoz viszonyítva. Az export piacon (azokon a piacokon, ahol a vállalat nincs jelen saját leányvállalattal) 49 százalékkal emelkedett a cég forgalma. Nagyobb növekedést ért el a Masterplast az olasz, cseh, angol, ír területeken, míg Albániában, Cipruson, Svédországban csökkent a forgalom.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása régiónként ezer euró 1Q 20 1Q 21 változás Magyarország 11201 17927 60,0% Németország 373 3924 952,0% Románia 2923 2461 -15,8% Export 3316 4938 48,9% Szerbia 1918 2325 21,2% Ukrajna 1318 1473 11,8% Lengyelország 1681 2746 63,4% Szlovákia 990 1197 20,9% Horvátország 919 938 2,1% Macedónia 313 351 12,1% Forrás: Masterplast, Portfolio

Az eredmények

A német piacon és a leányvállalati országokban elért bővülés, valamint az egészségipari szegmens vártnál gyorsabb felfutása rekord magasra emelte a vállalat eredménymutatóit. Ahogy a magasabb eredményhányadú egészségipari szegmens egyre nagyobb súlyú a cégnél, az a profitráták javulását eredményezte. Az elmúlt négy negyedévben már látszott a hatás, a négyből három negyedévben 10 százalék fölé emelkedett az EBITDA-marzs a vállalatnál és az idei első negyedévben 11,4 százalékkal csúcsot döntött.

Az EBITDA szintjén soha nem látott, 4,37 millió eurós nyereséget könyvelt el a Masterplast az első negyedévben, ami közel a négyszerese a bázisidőszaki értéknek. Az üzleti tevékenység eredménye 3,5 millió euróra emelkedett, ami pedig több mint a hétszerese az egy évvel ezelőttinek.

Az adózás előtti eredmény tekintetében több mint kilencszerezni tudott a Masterplast, adózott eredménye pedig több mint a tízszeresére ugrott, 2,8 millió euróra.

A kilátások

Összességében a stabil belföldi teljesítmény nyújtotta alap, a német és az egészségipari értékesítés vártnál gyorsabb felfutása, valamint a leányvállalati és export országokban elért bővülés segítette a példátlan eredmények elérését. A szigetelő és egészségügyi üzletágban is kedvezőek az iparági kilátások, a társaság erős piaci és gyártási és pozíciókkal rendelkezik mindkét területen.

Az építőiparban az új építkezések erősödése, valamint az állami ösztönzők hatására élénkülő felújítási szektor miatt turbulens alapanyagpiaccal és emelkedő szigetelő ipari kereslettel számol a társaság, de az erős ellátási láncára támaszkodva, magas eredménytermelést prognosztizál a vállalat a következő időszakokra is - olvasható a cég gyorsjelentésében. Az egészségipart illetően továbbra is hangsúlyos a vírus elleni védekezés, a bővülő kereslet és az innováció iránti igény biztos alapot nyújt a következő negyedévekre is - közölte a vállalat.

Januárban a menedzsment megfogalmazott prognózist a 2021-es évre, 150 millió euró feletti árbevételt, 10 millió eurót meghaladó adózott eredményt és 69 eurocentes egy részvényre jutó nyereséget várt a Masterplast vezetősége. Ezen nem változtatott most sem a menedzsment.

Az árfolyam

A Masterplast árfolyama szárnyal, amióta a vállalat bejelentette tavaly a német gyár felvásárlását, amely egy igen jól időzített akvizíciónak bizonyult. Tegnap újabb történelmi csúcsot döntöttek a vállalat részvényei, 3580 forinton és idén 77 százalékos pluszban van a papír, amivel magasan felülteljesíti a magyar piacot, a BUX index ugyanis csak 7 százalékot erősödött az év eleje óta.

A címlapkép forrása: Masterplast

