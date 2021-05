Mintha semmi nem történt volna tegnap: jó a hangulat az amerikai tőzsdéken

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón erősítette meg, hogy a hitelmoratórium június 30-a helyett augusztus 31-éig marad fenn jelenlegi formájában. Ez ugyan alapvetően nem jó hír a bankoknak, mivel bevételkiesést okoz, ugyanakkor a meglévő hitelekre kevesebb céltartalékot kell képezni, és felkészülési időszakot is ad a szeptemberben várható új szabályokra. Az OTP árfolyama pedig alaposan megemelkedett a híreket követően, amit az is segíthet még, hogy az MNB már akár júniusban is kamatot emelhet, ami magasabb profitot eredményezhet, és a régió más országaiban is előfordulhat monetáris szigorítás. Emellett a magyar GDP-adatok is kedvezően alakultak az első negyedévben, és Magyarország a beoltottság terén is jól áll, ezek pedig mind várhatóan magasabb gazdasági és hitelezési aktivitást vetítenek előre.