Kiakadtak a könyvelők, a beszámolási határidő elhalasztását követelik

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) indulatos hangvételű levélben szólította fel az „illetékeseket”, hogy halasszák el a céges beszámolók és a társasági adó bevallásának határidejét.

A beszámoló, illetve az éves záróbevallások elhalasztását az MKOE többször is kérte már, de kérésükre az MKOE közleménye szerint egyáltalán nem érkezett válasz.

A taggyűlések megtartása a tulajdonosok feladata, de ehhez beszámoló is kell. A könyvelők is anyák, tanárok, gyermekmegőrzők voltak a koronavírus-járvány idején, ahogy a lakosság legnagyobb része. Őket is sújtotta az 1 hónapos irodabezárás, a betegség és sajnos könyvelők is haltak meg a járványban – hívják fel a figyelmet.

Az amúgy is leterhelt könyvelőknek és könyvelői cégeknek ilyen nehéz, már-már elviselhetetlen körülmények között kell a beszámolókra is készülniük, így nem csoda, hogy a könyvelők harmada pályaelhagyásra készül – jelenti ki a közlemény, amely egyenesen úgy fogalmaz:

Nem tűrjük, hogy tovább hátráltassák a munkánkat és semmibe vegyék a felhívásainkat!

A gépjárműadó és az iparűzési adó is heteket vett el az így is terhelt munkánk elől februárban-márciusban, május 20-án pedig az ESZJA portállal küzdöttek, amivel kapcsolatosan a NAV hamis üzemzavar adatokat tett közzé, hiszen az üzemzavar biztosan meghaladta a 4 órát, ami halasztást jelentene - állítják.Ismételten felszólítják az illetékeseket, hogy a könyvelők és a könyveltetők érdekében halasszák el a beszámolók leadásának határidejét. A Pünkösd nem könyvelői munkanap! – zárul a közlemény.

