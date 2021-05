Miért volt ekkora zuhanás a kriptovalutáknál?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Masszív eladási hullám söpört végig a hét közepén a kriptovaluták piacán, a vezető kriptoeszközök árfolyama néhány óra leforgása alatt 10-40 százalékot esett, több százezer dollárral csökkent a kriptopiac összesített piaci értéke. A kedélyek azóta valamelyest megnyugodtak, de a vezető kriptovaluták árfolyama most jóval alacsonyabban áll, mint egy hete. A heves esés egyik legfontosabb kiváltó oka az volt, hogy három kínai pénzügyi szabályozó hatóság újra figyelmeztette az ellenőrzése alá tartozó pénzügyi szolgáltatókat, hogy ne nyújtsanak kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat. A világsajtóban többféle értelmezés is megjelent a friss kínai tiltásokkal kapcsolatban, alaposabban megvizsgálva a mostani bejelentést úgy tűnik, arról van szó, hogy tovább konkretizálták azoknak a szolgáltatásoknak a körét, amelyek tiltás alá tartoznak. Összességében az látszik, hogy a világ egyik legnagyobb nemzetgazdaságában, a globális kriptobányászat és a lakossági kriptobefektetések szempontjából is meghatározó Kínában nem a legalizálás, hanem a további szigorítás, tiltás irányába mutatnak a jelek, emiatt ijedhettek meg a befektetők, ezért a heves tőzsdei reakció.