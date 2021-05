A Pfizer koronavírus-vakcinája csak a kezdet? Hamarosan jöhet az oltás a rák ellen

Lassan kijelenthetjük, hogy a koronavírus forradalmasította az oltóanyagok fejlesztését és kutatását, elsősorban az mRNS-vakcináknak köszönhetően. A világ első alkalmazott mRNS-vakcinái a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett Comirnaty koronavírus-vakcina, valamint a Moderna covid-vakcinája. A két oltóanyag rekordidő alatt eljutott a laboratóriumból az emberek karjába, egy éven belül lezajlott a fejlesztés, a klinikai tesztelés és az engedélyeztetés. De nem áll meg a dolog a koronavírus-vakcináknál, készülnek még más betegségek ellen is mRNS-vakcinák, ígéretesek például az onkológiai fejlesztések - olvasható a World Economic Forumon megjelent cikkben.

A klinikai tesztek alapján az mRNS-vakcinák biztonságosak és magas a hatékonyságuk számos betegség ellen, ráadásul nagyon gyorsan előállíthatók, ezen tulajdonságainak köszönhetően pedig elhozhatják a vakcinagyártás egy új korszakát. Gyakorlatilag bármi ellen bevethető lehet, ha megvan a technológia, hiszen még élő sejtek sem szükségesek hozzá és könnyebb őket legyártani, mint a hagyományos vakcinákat. Minden adott ahhoz, hogy egy rakás betegség ellen legyen mRNS-vakcinánk, ne csak a covid ellen. Egy, a World Economic Forumon megjelent cikk a folyamatban lévő ígéretes mRNS-vakcina fejlesztésekből ad ízelítőt (a cikk szerzője Damien Purcell virológus professzor a The Peter Doherty Intézetből).

Az mRNS egy olyan genetikai anyag, amely azt az üzenetet közvetíti a szervezetnek, hogy milyen fehérjéket termeljen. A covid elleni két mRNS vakcina például a SARS-CoV-2 vírus egy része, a tüskefehérje termelésére ad utasítást. Így a vakcina beadását követően, amikor a szervezet ismét találkozik ezzel a vírusfehérjével egy fertőzés következtében, az immunrendszer felismeri és támadást indít ellene.

Influenza

Jelenleg minden évben új influenzaoltást kell kifejleszteni, a WHO figyeli a törzseket és megpróbálja megjósolni, hogy melyik fog cirkulálni a következő influenzaszezonban. Ez egy állandó verseny, a vírus változását és terjedését figyelemmel kell követni. A legjobb megoldás egy univerzális influenzavakcina lenne, amely mindegyik törzs ellen védelmet ad és így nem kell évről évre megújítani. Az mRNS-vakcinákat fejlesztő tudósok egy ilyen széleskörű influenzaoltáson is dolgoznak.

A tudósok hatalmas adatmennyiséget dolgoztak fel az influenza genomjáról, hogy megtalálják azt az mRNS-kódot, amely a leginkább be van ágyazva a vírus struktúrájába, ez az a része a vírusnak, amely a legkevésbé valószínű, hogy mutálódik úgy, hogy strukturális vagy funkcionális változásokat eredményezzen a vírus fehérjéjében. Ezt követően készítettek egy mixet, amelyben négy különböző vírusproteinre lő.

Az egereken végzett kísérletek eddig biztatóak, azt mutatták, hogy sokféle és a nehezen megcélozható influenzatörzsek ellen is védenek. A fejlesztés jó jelöltnek tűnik egy univerzális influenzavakcinára.

Malária

A malária fertőzést egy egycellás parazita, a Plasmodium falciparum okozza, amely szúnyogcsípéssel terjed és nincs egyelőre ellene semmilyen vakcina. Amerikai kutatók a GSK gyógyszercéggel együttműködve nyújtottak be szabadalmi kérelmet egy mRNS-alapú malária vakcinára, amely a parazita PMIF fehérjéjét célozza. Az elmélet az mögötte, hogy ennek a fehérjének a felismerésére tanítja meg az immunrendszert, ami így elpusztítja a parazitát.

Az egérkísérletek eredményei biztatóak és már tervezik a humán kísérletek megkezdését az Egyesült Királyságban. A malária mRNS-vakcinája már egy következő generációs mRNS-vakcina a koronavírus-vakcinákhoz képest is, amelynek lényege, hogy csak nagyon kis mennyiségű mRNS-t kell becsomagolni és beadni, mivel a sejtjeinkben az mRNS elkezdi önmagát sokszorosítani.

Daganatok

Már most is vannak vakcinák, amelyek olyan vírusfertőzések ellen védenek, amelyek rosszindulatú daganatos elváltozásokat okozhatnak, van például védőoltás a hepatitis B ellen, ami bizonyos májdaganatokkal hozható összefüggésbe, valamint a méhnyakrákot okozó humán papillomavírus is létezik hatásos vakcina.

De az mRNS alapú oltások által nyújtott rugalmasságnak köszönhetően olyan daganatos megbetegedések ellen is bevethetőek lehetnek oltások, amelyeket nem vírusok okoznak. Egyes tumortípusok olyan antigéneket vagy fehérjéket tartalmaznak, amelyek az egészséges sejtekben nem találhatóak meg. Ha az immunrendszerünket ki tudjuk képezni arra, hogy ezeket a tumorokkal kapcsolatba hozható fehérjéket megtalálják, akkor az immunrendszer el tudja pusztítani a daganatos sejteket a feltételezések szerint.

A BioNTechnél már zajlanak a klinikai tesztek az mRNS-vakcinák onkológiai alkalmazására, ígéretesek például az eredmények az előrehaladott melanómában szenvedő pácienseknél. A CureVac pedig egy bizonyos típusú tüdőrák ellen fejleszt vakcinát, amelynek szintén folyamatban vannak a klinikai tesztjei.

Az mRNS-vakcinák magukban rejtik a személyre szabott rákvakcinák lehetőségét is. Például egyénre szabva, specifikusan a páciensnél előforduló daganatra ki lehetne fejleszteni vakcinát, amely az adott daganat elleni harcra készteti az immunrendszert. Több vállalat, például a Moderna is dolgozik ezen.

Az mRNS-vakcina technológia ígéretes, de sok még a munka és a kihívás. A jelenlegi mRNS-vakcinák például fagyasztást igényelnek a tárolás során és azt is ki kell még találni, hogy hogyan érdemes beadni őket. A covid-vakcinákat például izomba kell beinjekciózni, de elképzelhető, hogy a daganatok elleni vakcinákat majd a vénán keresztül lesz érdemes a szervezetbe juttatni. Az egyénre szabott rákvakcinák költsége pedig hatalmas lehet. A gyártással is lehetnek problémák, egyes országok, például Ausztrália nem rendelkezik olyan gyárral, ahol nagy mennyiségben elő lehetne állítani mRNS-vakcinákat. De az első és legfontosabb, hogy be kell bizonyítani róluk, hogy biztonságosak és nagymintás klinikai tesztekkel azt, hogy hatékonyak.

Mindenesetre az mRNS-technológia forradalminak tűnik és ha minden jól megy, akkor alapjaiban megváltoztathatja a vakcinagyártást a jövőben.

