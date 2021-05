A Fed egy befolyásos vezetője szerint a legtöbb kriptovaluta értéktelen

James Bullard, a St. Louis-i Fed elnöke a Yahoo Finance számára adott interjúban azt mondta, hogy a kriptovaluták többsége teljesen értéktelen, és a befektetőknek érdemes óvatosnak lenniük.

A Fed döntéshozója, James Bullard szerint azok a kriptovaluták, amelyek segítenek olyan pénzügyi tranzakciók lebonyolításában, amelyek nehezen lennének megoldhatóak hagyományos valutákkal, azoknak van helye a rendszerben. Ettől függetlenül azonban:

Több ezer kriptovaluta létezik, amiknek a többsége teljesen értéktelen.

A St. Louis-i Fed elnöke arra biztatta a befektetőket, hogy legyenek tudatában az általuk vállalt kockázatoknak, különösen, ami az árfolyam volatilitását illeti. Azt mondta, hogy:

Többnyire úgy gondolom, hogy az emberek azért tudatosan vesznek részt ebben, de legalábbis biztosan látják, hogy ez egy volatilis terület.

James Bullard azt is gondolja, hogy számos érdekes fejlemény zajlik a kriptovaluták terén, és az amerikai jegybank is foglalkozik a dologgal, és a digitális pénz (Fed coin) ötletét is vizsgálják. Végül megjegyezte, hogy:

Sok minden történik most, közelről figyeljük az eseményeket.

Párhuzamosan James Bullard nyilatkozatával hétfőn azt mondta a Fed egy másik döntéshozója, Lael Brainard, hogy az amerikai jegybank közelről figyeli a kínai digitális pénzzel kapcsolatos fejleményeket. Múlt héten pedig Jerome Powell jegybankelnök is úgy nyilatkozott, hogy a nyáron a Fed is felgyorsítja a digitális pénzzel kapcsolatos vizsgálatokat.

A bitcoin - és a többi kriptovaluta is - igen komoly hullámvasúton megy keresztül az elmúlt hetekben, ma a hétfői felpattanás után már közel 4 százalékos mínuszban áll, bár idén még közel 30 százalékot emelkedett így is az árfolyam.

(MarketWatch)

Címlapkép: Luke MacGregor/Bloomberg via Getty Images