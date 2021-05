Feltámadtak a kriptovaluták, itt a rég nem látott fordulat

Brutális esésen vannak túl a kriptovaluták, múlt héten a vezető kriptoeszközök értéküknek 50-70 százalékát veszítették el, az esés a hét végén gyorsult be, az alacsony forgalmú, illikvidebb hétvégi kereskedési napokon pedig a kriptók elérték a lokális mélypontjukat. Onnan meredek árfolyamemelkedés következett, ami a túladottságon kívül több, a kriptovaluták jövője szempontjából jó hírnek tudható be.

Nagyot esett a múlt héten a kriptovaluták árfolyama, ami több dologra is visszavezethető:

Három kínai pénzügyi felügyeleti szerv közös közleményt adott ki arról, hogy a felügyeletük alá tartozó pénzügyi szolgáltatóknak megtiltják különböző, kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását. A mostani bejelentés nagyrészt egy korábbi, 2017-es szabályozás megismétlése volt, viszont tovább konkretizálták a tiltás alá tartozó szolgáltatások körét, vagyis a világ egyik legnagyobb bitcoinbányász illetve lakossági kriptokereskedő országában inkább a további szigorítás irányába mozdultak.

Elon Musk bejelentette, hogy a Tesla mégsem fogad el bitcoint az autóik vásárlásához, mivel a kriptovaluta (bányászata, az ökoszisztéma fenntartása, a tranzaktálás stb.) túlságosan sok energiafelhasználással jár, így környezetszennyező.

Az esésnek technikai okai is voltak, több kriptovalutánál is megtört az emelkedő trend, fontos technikai szintek is elestek, ez is begyorsította az esést.

Az esés a hétvégén gyorsult be, ezeken a napokon jellemzően alacsony a forgalom, kisebb a likviditás, mint hét közben, relatíve kis forgalom mellett folytatódott szombaton és vasárnap a kriptovaluták árfolyamának esése.

A kriptovalutákkal kapcsoatos izgalmas témákról a Portfolio podcastjában Kövesy Károly, a Portfolio elemzője beszélgetett Debreczeni Barnabással, a Shinrai alapítójával és ügyvezetőjével:

A bitcoin árfolyama az április közepi csúcsról a múlt heti mélypontig több mint 50 százalékot esett,

az ethereum árfolyama a május 12-i csúcsról közel 60 százalékot zuhant,

a binance coin árfolyama pedig közel 70 százalékkal került lejjebb a korábbi csúcshoz képest.

Az árfolyamok azonban a hétvégén elérték a lokális mélypontjukat, és onnan masszív felpattanás következett. A bitcoin árfolyama több mint 28 százalékot ralizott, és újra 40 ezer dollár közelébe emelkedett,

az ethereum árfolyama közel 60 százalékot pattant fel néhány óra alatt,

a binance coin árfolyama pedig közel 80 százalékot ralizott.

A felpattanás mögött

egyrészt az áll, hogy az elmúlt hetek árfolyamesése után már túladottság alakult ki a kriptovaluták grafikonján, ebből jött a gyors rali,

de az is pozitívan hatott, hogy Elon Musk bejelentette, hogy egyeztetéseket folytatott az észak-amerikai kriptobányászokkal, és megoldást keresnek arra, hogyan lehetne környezetbarátabbá tenni a kripto-ökoszisztéma működtetését, Musk külön kiemelte a dogecoint, aminek a továbbfejlesztésében szeretne részt venni,

Ray Dalio, a világ legnagyobb hedge fundjának, a Bridgewater Associates-nek az alapítója arról beszélt, hogy az ő portfóliójában is van bitcoin, és azt is mondta, hogy inkább fektetne kriptoeszközökbe, mint állampapírba,

a goldman sachs pedig részletes elemzéssel állt elő a kriptoeszközökről, a világ egyik legnagyobb befektetési bankja külön eszközosztálynak nevezte a kriptovalutákat, és ők az ethereumot preferálják, ez is szerepet játszott a kriptovaluták, különösen az ethereum árfolyamának emelkedésében.

Az elmúlt órák árfolyamemelkedése ellenére a kriptovaluták árfolyama és piaci értéke is jóval alacsonyabban áll most, mint a néhány héttel ezelőtti csúcsokon, a teljes kriptovaluta-piac több mint ezermilliárd dollárt veszített az értékéből, a bitcoin piaci értéke a csúcson több mint 1100 milliárd dollár volt, jelenleg pedig 700 milliárd dollár közelében áll. Valamelyest az élmezőny is átrajzolódott, a tether pedig piaci kapitalizáció alapján a binance coint megelőzve feljött a harmadik helyre a bitcoin és az ethereum mögé.

Forrás: Coinmarketcap

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto