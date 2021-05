Lekerült a Xiaomi az amerikai feketelistáról, ami januárban a kínai katonai vállalatok közé sorolta a kínai technológiai céget, Donald Trump egyik utolsó elnöki lépéseként.

A Xiaomi februárban pert indított az amerikai kormány ellen, miután az amerikai védelmi minisztérium kiadott egy rendeletet, amely a technológiai vállalatot kínai katonai vállalattá nyilvánította. Ez nem jelenti azt, hogy az USA kereskedelmi feketelistájára is felkerült volna a Xiaomi, amely hatással lett volna az amerikai beszállítói kapcsolataira is (a Huawei-t például azoktól is elvágták), de az amerikai tőzsdéről kivezették volna a Xiaomi részvényeit és kikerült volna a globális részvényindexekből is.

Most a washingtoni bíróság hatályon kívül helyezte a védelmi minisztérium rendelkezését – írja a Techcrunch friss dokumentumokra hivatkozva. A Xiaomi üdvözölte a döntést, hozzátette, hogy egy nyitott, transzparens tőzsdei cég, amelynek vezetése és működtetése független.

A kínai technológiai vállalatok közül a Huawei nem volt ennyire szerencsés, Donald Trump Kína-ellenes hadjáratának esett áldozatul és még mindig kereskedelmi feketelistán van, ami azt jelenti, hogy nem férhet hozzá például amerikai technológiákhoz, beszállítókhoz. Emiatt pedig nagyot zuhantak a Huawei globális okostelefon-értékesítései.