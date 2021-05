Magukra találtak a kriptovaluták, iránykeresés Európa piacain

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vezető amerikai tőzsdéken nem láthattunk komolyabb elmozdulásokat tegnap, az elmúlt időszak eséseit követően némileg jobban teljesítenek a héten a vezető indexek - az emelkedést támogatja, hogy egyrészt az elmúlt napokban a 10 éves amerikai államkötvény hozama csökkenő tendenciát mutat, másrészt Joe Biden tervezett infrastrukturális programja kapcsán is haladnak a tárgyalások. Az ázsiai tőzsdék ma jól teljesítettek, kimondottan kedvező hangulatú piacnyitást láthattunk Európában is. A kriptovaluták árfolyamában komoly csapkodást láthatunk továbbra is, a múlt heti vérengzés után azonban valamelyest fellélegezhettek a jelentősebb valuták, a bitcoin jegyzése például már 40 000 dollár környékén áll.