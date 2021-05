Szép csendben NFT platformot épít a GameStop

A GameStop szép csendben megerősítette, hogy az Ethereumon blokkláncon egy új NFT platformot épít.

A videojáték-kiskereskedő elindított egy új webportált az NFT platformhoz, és mérnököket, tervezőket, játékosokat, marketingeseket és közösségi vezetőket invitált, hogy csatlakozzanak az épülő csapathoz. Az oldalon még egy Ethereum cím is meg van adva.

Az NFT lényege, hogy a vásárlók és a gyűjtők a különböző eszközökhöz, például, képekhez, animációkhoz, videókhoz kapcsolt, blokklánc alapú tokenek segítségével tudják bizonyítani az adott eszköz eredetiségét, például egy műalkotás esetében. A bitcoinnal szemben azonban van egy igen lényeges különbség: míg egy bitcoin token mindig ugyanannyit ér, mint a másik bitcoin token, addig az NFT teljesen egyedi, a hozzá tartozó információkat pedig a blokkláncban tárolják, így azok örökre megmaradnak, utólag megváltoztatni nem lehet őket. Tehát lényegében arról van szó, hogy a tokenek egy digitális eszköz tulajdonjogát testesítik meg, a blokkláncban pedig eltárolják a tranzakcióhoz tartozó adatokat: a létrehozás dátumát, azt, hogy mikor adták el, és azt, hogy kinek.

A weboldalon a következő üzenet olvasható:

Power to the players. Power to the creators. Power to the collectors.

A weboldalon található okos szerződés kódja egy Ethereum-alapú szerződéscímre hivatkozik, amelyen az áll: "Game on Anon", és jelzi, hogy a GameStop által potenciális kibocsátott NFT-k az Ethereum ERC721 szabványát fogják használni.

Az új NFT-portál elindítása megerősíti azokat az áprilisi találgatásokat, amelyek szerint a GameStop a kriptovaluták és az NFT-k területére merészkedik. A nehézségekkel küzdő kiskereskedelmi lánc részvényei iránt továbbra is érdeklődnek a lakossági befektetők, és sokan arra számítanak, hogy a digitális üzleti modellre való átállás sikeres lesz.

Az NFT-knek fényes jövője lehet az online videojátékokban. Az NFT-k korai alkalmazói közé tartoztak azok a játékfejlesztők, akik programkódot telepítettek az Ethereum blokkláncra, hogy saját játékokat hozzanak létre, mint például a CryptoKitties.

Az Ethereum, a második legnagyobb piaci értékű kriptopénz. A Vitalik Buterin által létrehozott kriptovaluta május 12-én 4372,7 dolláron érte el történelmi csúcsát, amelyhez képest jelenleg 35 százalékra van az árfolyam.

Az NFT-ket az Ethereum egyik hajtóerejének tekintik, legutóbbi elemzésében még a Goldman Sachs is kiemelte a szegmenst. Buterin azt mondta, hogy szerinte az NFT-kben több potenciál rejlik, minthogy egyszerűen "kaszinó" legyen a gazdag hírességek számára.

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images