6 tipp: így kaphatsz ingyenpénzt elektromos autó vásárlásánál

1. A határidő

A pályázatok benyújtására 2021.06.14. 8:01 perctől szakaszosan, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség. A pályázással nem érdemes várni – tanácsolja a Porsche Hungaria. Aki úgy dönt, hogy a támogatási program segítségével szeretne elektromos autót vásárolni, annak érdemes minél hamarabb felkeresnie a kiválasztott autókereskedőt. Egyrészt a kereskedők a honlapjaikon is tájékoztatnak, másrészt a szalonok is nyitva vannak (a biztonsági előírások mellett), de nyugodtan küldhetünk e-mailt is, a kereskedő rövid határidőn belül válaszolni fog.

2. A szakaszos pályáztatás

Az idei év egyik nagy újdonsága, hogy szakaszosan lehet pályázni. Szakértők szerint ez azt a célt szolgálhatja, hogy a segítségévél elkerüljék azt a „rohamot”, amit tavaly volt tapasztalható, illetve azt, hogy időben egyszerre rengeteg pályázat zúduljon rá a rendszerre. A korábbi tapasztalatok alapján ugyanakkor érdemes résen lenni, hiszen tavaly májusban is pillanatok alatt kimerült az akkor rendelkezésre álló, szintén 3 milliárd forintos támogatási keret.

3. Változott a sávos támogatási rendszer

A korábbi években megismert, sávos támogatási rendszer az idei kiírásban is megmaradt, ugyanakkor érdemes figyelni arra, hogy a sávok némiképpen módosultak – tanácsolja a Porsche Hungaria. Az új pályázat tartalmaz több fontos kedvezményt is, amellyel még szélesebb rétegek számára válhat vonzóbb alternatívává egy elektromos jármű beszerzése.

Az 1 és 12 millió forintos autóbeszerzési ár között akár 2,5 millió forintos támogatás is járhat, a 12 és 15 millió forintos vételár között 1,5 millió forintos támogatást kaphatnak a vásárlók, 15 millió forint felett pedig nincs támogatás ezúttal sem. Új eleme a programnak a hét vagy többszemélyes elektromos járművek megvásárlásához biztosított állami támogatás sávos rendszere, amellyel az autóbeszerzési ár függvényében 1,5 vagy akár 2,5 millió forintos támogatás is elérhető lesz.

4. Csak május 17-e után megrendelt autókkal lehet pályázni

A gépjármű előzetes megrendelése feltétele a pályázat benyújtásának, mely nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás megjelenésének napja, azaz május 17-e, de nem lehet későbbi, mint a pályázat benyújtásának a pillanata. A gépjármű megrendelése és a pályázat befogadása nem jelenti a támogatás automatikus odaítélését.

Érdemes figyelni arra is, hogy ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az ideiglenes ügyfélkapu regisztráció lejártával megszűnik a hozzáférés a pályázati felülethez. Ha a lejárt, elfelejtett ügyfélkapus jelszó miatt nem tudunk pályázni, a támogató nem fog méltányosságot gyakorolni, hiába reklamálunk.

5. Csak regisztrált kereskedőtől vehetünk, de ott akár tesztautót is

Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű beszerzéséhez nyújtható támogatás.

De akár tesztautót is vásárolhatunk, amelyeknél az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 12 hónap telt el és a megrendelés időpontjában az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 kilométert.

6. Cégek idén nem kaphatnak támogatást

A cégek, vállalkozások nem indulhatnak az idei évben: a mostani kiírás értelmében a pályázaton csak magánszemélyek, valamint magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények vehetnek részt. Előbbi csoport tagja legfeljebb egy, míg utóbbiak legfeljebb 5 darab elektromos autóra pályázhatnak (a magánszemélyek csak egy autóra adhatnak be támogatási kérelmet).

Ugyanakkor a Porsche Hungaria szakértői a vállalkozásoknak azt tanácsolják, hogy tájékozódjanak a kedvezményes vásárlási lehetőségekről és a finanszírozási megoldásokról az autókereskedőknél.

Címlapkép: Volkswagen AG



A cikk megjelenését a Porsche Hungaria támogatta.