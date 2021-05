Bankrészvények a világból, ahol továbbra is csörgedezik a pénz

A bankpapírok nem tartoztak a válság során a befektetők kedvencei közé. A tavalyi hirtelen lezárások során a piac tömeges hitelbedőlésektől félt, ami a rendszerben lévő komoly tőkeáttétel miatt nagyon nagy kockázatot jelentene a pénzügyi szektorra. A fellendülés során sem került igazán a célkeresztbe ez a szegmens, mert sokan attól tartottak, hogy a kilábalás hosszan elhúzódik, így a finanszírozási igény is relatíve alacsony marad. Végül a stimulusoknak és a nyugati világban viszonylag gyors eredményeket felmutató oltási programoknak köszönhetően egyik félelem sem igazolódott be. Az idei év első negyedévében felbukkanó rotáció miatt végül a bankok is a befektetők fókuszába kerültek, és mostanra technikai elemzés szemszögéből a legígéretesebbek közé tartoznak. Nem mindegy azonban, hogy a globális piacot elnézve melyik régióból, mely papírokat választjuk ki. Megnéztük a legnagyobb nevek közül országonként egyet, ahol valamilyen érdekes alakzat, vagy erős trend mutatkozik. Persze ezek a bankok általában globális jelenléttel büszkélkedhetnek, ám székhelyük, beágyazottságuk szempontjából mindig van egy anyaország, csak úgy mint például az olyan regionális szereplők esetén, mint az Erste vagy az OTP.