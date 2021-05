Íme egy alig ismert terület, amit magával ránthat az elektronika térnyerése

Az elmúlt hónapokban egyre többet lehet hallani az inflációról és arról, hogy globális hiány alakult ki egyes termékek esetében, mint amilyen a chip, a konténer vagy éppen a fűrészáru. Egyre többször kerül szóba a különféle nyersanyagok áremelkedése is, többek között a réz, a vasérc, az olaj vagy éppen a palládium árfolyama is megugrott. Számos mezőgazdasági termék is alaposan megdrágult, és a sertés ára is elszállt. Van azonban néhány olyan árupiaci termék, amelyek egyelőre még nem kerültek a figyelem középpontjába, holott gazdasági szerepük szintén fontos, és az előbb említett termékekhez hasonlóan a kínálat nem tud lépést tartani a kereslettel. Ezek közé tartozik például az ón is, amely rendkívül fontos szerepet játszik az elektronikai eszközök gyártása során, ahol forrasztóanyagként használják. Az okostelefonok, elektromos autók, az 5G és a robotika térnyerésével pedig a kereslet emelkedése gyakorlatilag biztosított, miközben az ónbányászat számos problémával küszködik, és a globális készletek is fogyóban vannak. Könnyen elképzelhető tehát, hogy hamarosan ez az elhanyagolt nyersanyag is nagyobb figyelmet kap majd a befektetőktől, ha a helyzet nem változik.