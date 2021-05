Koronavírus: teljes lezárás jön az egyik ázsiai országban

Teljes lezárásra készül Malajzia az utóbbi napokban megszaporodó koronavírusos esetek miatt, ami a befektetőket is elbizonytalanította ma reggel, az FTSE Bursa Malaysia KLCI részvényindex több mint 1 százalékot esett, amivel alulteljesítő az ázsiai tőzsdéken.

Teljes, országos lezárás kezdődik ma reggel Malajziában az emelkedő koronavírusos esetszámok miatt. Múlt héten öt egymást követő napon rekordszámú új fertőzésről számolt be az ország, amivel a járvány kitörése óta 565,5 ezerre nőtt a regisztrált esetek száma és 2729 halálos áldozatot követelt a vírus. A lakosság csak létszükségletű cikket vásárlása, vagy egészségügyi szolgáltatások igénybevétele esetén hagyhatja el a lakhelyét. A vállalatok közül a létfontosságú szolgáltatásokat nyújtók működhetnek, a gyártásban egyes szektorok már csak csökkentett kapacitással üzemelhetnek.

Pénteken, a tőzsdék lezárását követően jelentette be az ország miniszterelnöke a kéthetes lezárást, így a tőzsdék ma reggel tudtak reagálni a hírre. Az FTSE Bursa Malaysia KLCI részvényindex 1,5 százalékos mínuszban nyitott, majd kissé korrigált, de így is 1,1 százalékos mínuszban fejezte be a ma reggeli kereskedést, amivel alulteljesítő volt az ázsiai tőzsdék között.

A Barclays szingapúri elemzője szerint minden léthetes lezárás 0,5-1,0 százalékponttal veti vissza Malajzia gazdaságát. Csökkentette az ország 2021-es GDP-növekedésére vonatkozó várakozását a korábbi 6,5 százalékról 5,5 százalékra.

