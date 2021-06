Az OTP egy igazi bulldog, most nem eresztette el a zsákmányát

Szlovéniában vesz bankot az OTP, nem is kicsit, a Nova KBM-mel az OTP az ország vezető bankja lesz. Ha stimmelnek a lapértesülések, akkor 2015-ben egyszer már próbálkozott ott az OTP, akkor nem sikerült, most viszont a magyar bank lett a befutó. Vételárat nem mondtak, de nagyon olcsó nem lehetett Szlovénia második legnagyobb, szép profitot termelő bankja, az egymilliárd euró közel lehet a valósághoz, azzal történelminek mondható a felvásárlás. Néhány gondolat, ami eszembe jutott a szlovén bankvásárlásról.

As expected

Régiós gazdasági lapok egyre sűrűbben írtak az OTP esetleges bankvásárlásáról az elmúlt hónapokban, azok alapján a mostani bejelentés nem meglepő. Mint ahogy az sem, hogy lapértesüléseket, folyamatban lévő akvizíciókat az OTP sohasem kommentál. Utólag már tudjuk, hogy igazak voltak a pletykák. (és valószínűleg az üzbég sztori kifutása is hasonló lesz)

Mint egy bulldog

Az OTP nem az a könnyen feladós fajta. Ha igazak a meg nem erősített lapértesülések, akkor már 2014-2015-ben is versenyben volt az NKBM-ért, amely akkor még a mostaninál kisebb (2019-ben egyesült az Abankával) és sokkal rosszabb bőrben lévő, rosszul menedzselt bank volt. Az állítólag több körben is megemelt ajánlati ár ellenére végül 2015-ben a magyar bank alulmaradt az Apollóval szemben. A bennfentesektől származó hírek alapján most is több vevő csatázott a szlovén bankért, amely most már jóval profibban menedzselt, értelmezhető profitot termelő pénzintézet, aminek a megszerzéséért az Erste is versenyben volt. Az OTP nem adta fel, és most nyert.

Akvizíció a történelemkönyvekbe

Az elmúlt hetekben két esetben is írtunk arról, hogy az OTP történelmi bankvásárlást hajthat végre. Egyszer akkor, amikor kiderült, az OTP beléphet az üzbég bankpiacra, amivel története során először terjeszkedne Európán kívül, a másik pedig a most bejelentett szlovén bankvásárlás, mert bár a vételárat a felek nem tették közzé, de az előzetes lapértesülések alapján nagyjából a könyv szerinti értéknek megfelelő egymilliárd euró körüli áron, vagyis jelenlegi árfolyamon 347 milliárd forintért vehette meg az NKBM-et az OTP, azzal pedig nominálisan soha nem fizetett még akkora összeget bankért, mint a szlovénért. Korábban a megvett bankok vételárát még közzétette az OTP (régen minden jobb volt), 2006-ban volt a korábbi nominális csúcs, akkor 171 milliárd forintot fizetett az OTP a Raiffeisen ukrán bankjáért.

Ez már méret

2014-ben két kisbankot, egy horvátot és egy románt vett az OTP, piszlicsárénak neveztük akkor őket, mert sok vizet nem zavartak, nem sokkal került közelebb velük ahhoz az OTP, hogy értelmezhető piaci részesedése legyen a két országban. Más szektorokhoz hasonlóan a banküzemben is kritikus tényező a mérethatékonyság, az OTP célja is az volt, hogy ahol jelen van, legalább 10 százalék legyen a piaci részaránya, a kisebb, 1-2 százalékos bankvásárlások nem segítenek a célok elérésében. Az NKBM egészen más liga, minden szempontból: a vételárról már írtuk, hogy történelmi, de mérlegfőösszege is akkora, hogy azzal a szlovén bankpiacon a második legnagyobb, a piac több mint ötödét adja, a szlovén bankkal együtt az OTP nem csak egy bank lesz a sok közül, hanem a legnagyobb bank.

Van profit

Bár a 2008 óta tartó időszak Európában és azon belül a régiónkban is prosperitást hozott, azért az nem evidencia, hogy a pénzintézetek ebben az időszakban mind jól teljesítsenek. Az OTP viszont rendre olyan bankokat vett meg az elmúlt években, amelyek a nulladik időpillanattól hozzájárulnak a bankcsoport eredményéhez, kvázi a kezdetektől fogva kitermelve a vételárukat. Az NKBM is ilyen.

Dupla vagy semmi

Az látszik, hogy az OTP nem akar feltétlenül a régió minden országában jelen lenni, besatírozni a térképet, önmagában a jelenlét nem érték, csak az erős, adott esetben domináns pozíció az. Szlovákiában nem tudtak előre menni, onnan nemrég ki is vonultak, ahol viszont terjeszkednek, ott nagyot lépnek előre, Magyarországon, Bulgáriában, Szerbiában és Montenegróban már piacvezető az OTP, és az NKBM megvásárlása után Szlovéniában is az lesz.

Learning by doing

Ha egy vállalat szinte kizárólag külső tanácsadókkal dolgozik együtt a felvásárlásokon, az nagyban megkönnyítheti a dolgát, gyorsan, sok tudást biztosít, felgyorsíthatja az akvizíciókat. Cserébe viszont a tapasztalatok nagy része is a tanácsadók tudását gyarapítja, akiknek a szolgáltatása nem is olcsó, a felvásárlások után pedig a napi működésben sem segítenek. Az OTP az elmúlt években egyre inkább a saját akvizíciós csapatára támaszkodott, az összegyűjtött tudás tette lehetővé azt, hogy futószalagon szállítsák a bankvásárlásokat, ráadásul az akvizícióval foglalkozók a felvásárlások után is segítettek a megvett leánybankoknál. És persze azt is látjuk, hogy az akvizícióknak még koránt sincs végük.

Szinergia

A felvásárlásoknak sok mozgatórugója van, az egyik az, hogy a megvett bankokat és a saját operációt összeolvasztva meg lehet szüntetni a redundanciákat, amivel jelentős költségmegtakarítást lehet elérni. Ez a gyakorlatban létszámleépítést, fiókbezárásokat is jelent (csak az elmúlt egy évben 230 fiókkal és 2246 dolgozóval lett kevesebb a bankcsoportnál), de számlavezetési és más informatikai rendszerek cseréjét, összecsiszolását is. Nem csak akvizíciós, de transzformációs gépezet is lett az OTP.

Nincs még vége

Csányi Sándor idén év elején egy sajtótájékoztatón a kérdésünkre elmondta, hogy (akkori állás szerint) három országban tárgyalnak, a bankvezér akkor azt mondta, hogy lesz idén bejelentés újabb akvizícióról, és lett is, most a szlovén banké. Csányi akkor még hozzátette, hogy a három célpont közül az egyiknél olyan országról van szó, ahol az OTP már jelen van, ez alapján egy vagy két új országban is megjelenhet az OTP. Wolf László ezeket most azzal egészítette ki, hogy jelenleg is vizsgálják további akvizíciók lehetőségét a régióban.

Miért?

Miért vesz valaki 2021-ben fizikai fiókhálózattal rendelkező bankot, amikor a Revolut meg a társai úgy szereznek országonként több millió ügyfelet, hogy fizikailag - definíció szerint - nincsenek is jelen? Erre remek egyrészt-másrészt választ lehet adni. Egyrészt a bankvásárlás jóval több, mint ügyfélszám-növelés, nem csak lakossági, de vállalati állományok, adott esetben lojális, hagyományos banki csatornákhoz szokott ügyfelek kerülnek ilyenkor a felvásárlóhoz. És az is igaz, hogy a bankpiac átalakulása egyelőre jóval lassabb, mint azt sok fintech szívesen látná. Másrészt viszont nem feltétlenül a bankokkal egyre inkább szimbiózisban élő fintechektől kell tartania a hagyományos pénzintézeteknek, hanem a bigtech cégektől, amelyek akár több százmillió felhasználóval, irgalmatlanul nagy k+f büdzsével, hatalmas technológiai előnnyel a hátuk mögött léphetnek be gyakorlatilag bármelyik iparágba, akár a bankszektorba is. Az Alibaba, a Facebook vagy az OTP fog több hitelt kihelyezni 2030-ban Szlovéniában vagy úgy általában a régióban? Ugye, hogy nem egyértelmű? Addig sem árt azonban megerősíteni a pozíciókat.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images