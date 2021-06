Történelmi csúcsokat döntöget a BUX, merre tovább? - Megkérdeztük a hazai alapkezelőket

Történelmi csúcsokat döntögetett a BUX index az elmúlt napokban, a nagy kérdés, hogy merre tovább? Havi rendszeres felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogy mit várnak a magyar piacon és melyek a kedvenc részvényeik. Elmondták véleményüket a forint kilátásairól is a profi befektetők.

Májusban erősen teljesített a magyar tőzsde, a BUX-index új történelmi csúcsra emelkedett a hónap során, amelyet végül 7,4 százalékos emelkedéssel fejezett be. A nemzetközi tőzsdéken továbbra is kedvező hangulat uralkodott, és a hazai börze teljesítményét segíthette az is, hogy az első negyedéves magyar GDP-adat a vártnál jobb lett. A hazai piac sztárja az OTP és a Masterplast volt az elmúlt hónapban.

A BUX index alakulása

A csúcsdöntések folytatódtak júniusban is a magyar tőzsdén, havi rendszerességű felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket a BUX és a forint kilátásairól, valamint a kedvenc részvényeikről és a legkevésbé kedvelt hazai papírjaikról. A június elején készített felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Dialóg Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Merre mehet a BUX?

A megkérdezett alapkezelők közül kevesebben várnak június elején jelentősebb emelkedést a BUX indexre 3 hónapos időtávon, mint egy hónappal ezelőtt, a válaszadók döntő többsége, 86 százaléka legfeljebb 5 százalékos elmozdulást vár az indexre és nem feltétlenül emelkedést. Ezzel együtt még nem mondhatjuk pesszimistának a hazai alapkezelőket, komolyabb, 5 százalék feletti esésre ugyanis senki sem számít.