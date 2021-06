Jeff Bezos űrtúrára készül, jövő hónapban repül a saját cégének rakétájával

Jeff Bezos bejelentette, hogy ő is eljut az űrbe, miután cége, a Blue Origin a jövő hónapban elindítja első utasszállító küldetését.

Az 57 éves milliárdos, aki bátyjával, Markkal együtt tervezi az utazást, hétfőn egy Instagram-posztban tette meg a bejelentést. Az indulás július 20-ra van kitűzve, körülbelül két héttel azután, hogy Bezos lemond az Amazon vezérigazgatói tisztségéről.

Ötéves korom óta arról álmodom, hogy elutazom az űrbe. Július 20-án a bátyámmal együtt teszem meg ezt az utat. A legnagyobb kaland, a legjobb barátommal

- írta Bezos a posztban.

A Blue Origin egyike a számos nagy hírű, gazdag vállalkozó által támogatott űrturisztikai vállalatnak, az Elon Musk féle SpaceX és a Richard Branson által támogatott Virgin Galactic mellett. Mindkét vállalat tervezi, hogy fizető ügyfeleket szállítson.

A Blue Origin aukcióra bocsátja a New Shepard rakétáján a július 20-i repülésre szánt egyik helyet a 11 perces utazásra a szuborbitális űrbe, amely során a rakéta körülbelül 100 kilométeres magasságot fog elérni. Jelenleg az aukció 2,8 millió dollárnál, azaz közel 800 millió forintnál tart. Ez lesz az egyetlen megvásárolható hely az utazásra, a bevételt pedig a Blue Origin alapítványa, a Club for the Future kapja, amely a matematikai és természettudományos oktatást támogatja.

A vállalat korábban közötle, hogy az ügyfeleknek négynapos élményben lesz részük, beleértve a háromnapos repülés előtti képzést a vállalat Van Horn melletti kilövőhelyén, Texasban.

Bezos azt tervezi, hogy július 5-én átadja az Amazon vezérigazgatói székét Andy Jassy-nak.

(Bloomberg)

Címlapkép: David Ryder/Getty Images