Csütörtökön indul az IVSZ Smart konferenciája

A hibrid konferencia június 10-én azt mutatja be, hogy a COVID által generált világ milyen hatással van az üzletre, a technológiára és az életünkre.

Mivel a járványügyi szabályozások lehetővé teszik, a tavalyi teljes online megvalósítás után idén hibrid formában jelentkezik a SMART konferencia. Az IVSZ által szervezett esemény teljes egészében követhető az interneten, amire a regisztráció ingyenes, de a szervezők már fizikailag is várják az érdeklődőket a helyszínre, a Groupama Arénába.

A SMART a rendezvény hagyományaihoz híven a technológia és az üzlet metszetében vizsgálja az éppen aktuális folyamatokat, miközben jó lehetőséget ad a találkozásra, amelyre az utóbbi egy évben csak korlátozottan volt lehetőség. A konferencia a „Hybrid is coming!” szlogen mellett fut, hiszen nemcsak maga az esemény, hanem a teljes életünk párhuzamosan, a fizikai és online világban zajlik egy ideje. Mindennek már most markáns hatásai vannak, amelyek nemcsak az üzletszerzés, a fejlesztés, az innováció, hanem az emberi kapcsolatok terén is jelentkeznek.

Éppen azért az előadók változatos iparágakból érkeznek és színes képet fognak adni arról, hogy melyik terület hogyan áll a hibriditás terén. Az üzleti világot érintő változásokat Gonda Gábor, a T-Systems vezérigazgatója és Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke beszélik át a nap elején, a kultúra online világ általi transzformációját pedig Simon Márton slammer és költő fedi fel a hallgatóknak. A Columbiai Egyetemen dolgozó és kutató Márka Szabolcs az asztrofizikából kiindulva a meglepetésekkel teli jelen alapján egy lehetséges komplex jövőről mesél majd, de nem mehetünk el szó nélkül a COVID vakcinák jelentősége, és technológia vezérelt volta mellet sem, ezért Dr. Irás Béla, az AstraZeneca vezető munkatársa előadásában azt feszegeti majd, hogy véget érhet-e valaha a világjárvány?

A SMART ebben az évben különösen figyel arra, hogy kevesebb előadással és sokkal több tartalmas beszélgetéssel hozza össze az online és fizikai térben lévőket. Ezért a frontális formátumok mellett beszélgetésekkel, vitákkal, online network lehetőségekkel készülnek a szervezők. Ez egyik pro kontra vitában például az új uniós szerzői jogi szabályozás lesz a téma, amelyben az SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) szakértője, Dr. Lábody Péter és Szirmai Gergely YouTuber és filmkritikus ütköztei érveit és ellenérveit. A Clubhouse jelenségre reagálva két beszélgetést is szervezünk a Twitter Spaces platformon, amibe nemcsak online, hanem a helyszínen is szabadon be lehet csatlakozni.

A konferencia fő programjával párhuzamosan két kísérőeseményre is sor kerül: az egyik SMART Region néven a régiós digitális gazdaság jelentőségét, lehetőségeit járja körbe előadások és egy workshop keretében, a másik pedig a CEU társszervezésében a startup világ mentorálási kérdéseiről, kihívásaival foglalkozik.