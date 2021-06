Beleeszik az ether a bitcoin piacába?

Az elmúlt hetekben a bitcoin jelentős esést szenvedett el, számos támasz szintet áttörve, megszüntetve a középtávú trendet, majd nagy veszélybe sodorva még a hosszútávú trendet is. A legtöbb kriptodeviza vele tartott, többek között az ether is sokat veszített az értékéből. Egy kicsit közelebbről megvizsgálva a folyamatokat, divergenciára utaló jeleket láthatunk a két eszköz között, aminek akár hosszútávú következményei is lehetnek.