Új szereplő terjszkedik a hazai árampiacon

Az Audax Renovables energiacsoport már korábban megvásárolta az egyik hazai energiakereskedőt, az ügylet lezárultával, új néven, Audax Renewables Kft.-ként folytatja tevékenységét 22 ezer vállalati és önkormányzati ügyféllel a cég. Egy sajtóesemény keretében az Európa kilenc országában jelen levő cégcsoport képviselője számolt be a terjeszkedési tervekről.

Még 2020-ban vette meg az Audax Renovables energiacsoport, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 100 százalékát, a cég mind a 22 ezer vállalati és önkormányzati ügyfelet magába foglaló ügyfélportfólió átvételének hivatalos lezárultával 2021. július 1-től Audax Renewables Kft.-ként folytatja magyarországi tevékenységét.

A cégcsoport még 2019-ben került tőzsdei jegyzésre, és hosszú távú stratégiaként a napenergiára és fotovoltaikus megoldásokra koncentrálnak. Francesco Calabretta, az Audax Renovables S.A. országmenedzsere elmondta, hogy a kedvező növekedési potenciál miatt döntöttek a magyar piacra történe belépés mellett, illetve kiemelte, hogy:

jövőre már földgázzal is foglalkozni fognak, valamint a megújuló energia létrehozása terén is vizsgálják a lehetőségeket.

Sustainable World 2021 Az Audax is képviselteti magát a szeptember 7-ei Sustainable World konferencián, ahol a megújuló energia és a fenntartható vállalati megoldások lesznek a középpontban.

A versenypiacon villamosáramot vételező közületi és önkormányzati ügyfelek kiszolgálása az elmúlt években a magyar energiapiac egyik legaktívabb szegmensévé vált. Az energiahatékonysági beruházásokra ezek az ügyfelek a leginkább nyitottak, hiszen a fejlesztések révén fogyasztásuk, gazdálkodási mutatóik, karbonlábnyomuk és működésük egyéb paraméterei is kedvezőbben alakulhatnak. Ráadásul ezeknek az ügyfeleknek van kézzelfogható és fizetőképességgel is párosuló igényük az energiahatékonysági fejlesztéseket zöld energiás megoldásokkal véghez vinni.

Fejes Tibor az Audax Renewables Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy:„Mind az energiaiparban zajló technológiai változások, mind a piaci környezetben tapasztalható, sosem látott turbulencia kérdések sorát szüli az ügyfelekben, melyekre joggal várnak magyarázatot, és azon túlmenően olyan javaslatot is, mellyel versenyképességüket, biztonságukat növelhetik a természeti értékek megőrzésének figyelembevételével.”

A Spanyolországból induló, de ma már kilenc európai országban tevékenykedő Audaxnak egyrészt megújuló energiában vannak érdekeltségei, nap- és szélerőműveket telepített, melyek összkapacitása mára eléri a 2500MW-ot. Másrészt energiakereskedelemmel foglalkozik, elsősorban Spanyolországban, Olaszországban, Hollandiában, összesen 575 ezer vételezési helyet ellátva, melyeknek összesen mintegy 15 TWh energiát szolgáltatott 2020-ban. Mint Francesco Calabretta elmondta, az Audax hosszú távon világszerte arra törekszik, hogy olyan villamosáramot értékesítsen, ami megújuló energiából származik. Spanyolországban ezt a feltételt már teljesítették is: az értékesített energia 100%-át fedték le megújulós kapacitásaikkal. Kiemelte azt is, hogy a magyar versenypiaci villamosenergia-kiskereskedelemben a piac 25%-át látják el, illetve, hogy a megjelenésük nem korlátozódik kizárólag villamos áram értékesítésére. A cég már tárgyalásokat folytat magyarországi gázkereskedő cég megvásárlásáról. 2022-ben mindenképpen szeretnének kombinált áram- és gázszolgáltatási szerződésekkel is jelen lenni a versenypiacon.

Az újságírói kérdésekre válaszolva Fejes Tibor elmondta, hogy most olyan termékkel kívánnak megjelenni, ami itthon új az elektromos áram tekintetében. A vírushelyzet kapcsán arról számolt be, hogy iparáganként különbözően alakult a vállalati szektor fogyasztása, de összességében érezhető visszaesést tapasztaltak tavaly március-június között.

Amikor elkezdődött a teljes lezárás, hónapokig 25-30 szaázalékos fogyasztás-visszaesést érzékeltünk, majd néhány hónapos gyógyulási szint után vissza is állt a korábbi szintre.

A szén-dioxid kvótaár a piac alfája és omegája

A sajtótájékoztatón Mezősi András, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutató főmunkatársa az európai árampiaci trendekről tartott előadást. Az eddigi legfontosabb tényezőárak - a földgáz és a szén - mellé körülbelül három éve megérkezett a szén-dioxid kvótaár.

A szén-dioxid ára a korábbi 5-8 euró/tonna szintről az EU-s reformok bevezetését követően drasztikus ugrással 25 euróra emelkedett, amit ugyan egy darabig mérsékelt a koronavírus hatása, de egy gyors visszapattanást követően mára ez még magasabb szintre került: a klímavédelmi célok hatására az ára 40-50 euró/tonnára emelkedett.

A szén-dioxid árának változása (euróban tonnánként), forrás: Mezősi András előadása, ICE alapján REKK

A szakértő bemutatta azt is, hogy a villamosenergia-fogyasztás 2020-ban átlagosan 4%-kal csökkent, de vélhetően a következő két-három évben ez a trend megfordul.

Magyarországon az egyik legalacsonyabb volt a visszaesés, 0,9 százalék csupán.

A megújuló energia kapcsán elmondta, hogy a vízkapacitásokban nincs nagy változás, de a nap-, és szélenergia nagy szeletet (20%) hasít ki a teljes európai termelésből. A szénerőművek részesedése folyamatosan csökken, mostanra 13%-ra esett le a szén-dioxid kvóta miatt, ez ugyanis drágította a működésüket, ezért kénytelenek voltak a gázt előnyben részesíteni.

Az is látható, hogy 10 év leforgása alatt a megújuló energia már 40%-ra emelte a részesedését.

Az egyes energiahordozók felhasználásának aránya Európában, forrás: Mezősi András előadása, Sandbag alapján REKK

Magyarországon az európaihoz hasonló folyamatok köszönnek vissza, a szén termelésben nagy visszaesés látható, 2021 első négy hónapjában az egy évvel korábbi időszakhoz képest 21%-kal volt kevesebb ennek az energiahordozónak a felhasználása. Ezzel párhuzamosan a földgáz tüzelés 5%-kal nőtt ugyanezen időszak alatt, míg a naperőművi termelés a magyar villamosenergia termelés körülbelül 4%-át tette ki.