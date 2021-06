Figyelmeztetést kapott a Dunaferr a NAV-tól

Május 31-én határozatban közölte az ISD Dunaferr Zrt-vel és több leányvállalatával, hogy amennyiben június 30-ig nem adják be az adott cég 2019-es hivatalos beszámolóját, felfüggesztésre kerül a cég adószáma és elrendelik a kényszertörlést.

A Dunaújvárosi Hírlap hosszú cikkben foglalja össze a dunaújvárosi vasmű aktuális jogi státuszát, melynek lényege, hogy nem működik a társaság törvényesen, hiszen több hónapja nincsen igazgatósága, felügyelő bizottsága, már egy ideje könyvizsgálója sem.

Arról már a Portfolio is többször beszámolt, hogy a társaságcsoport valós pénzügyi helyzetét eközben nem lehet megítélni, mivel a cég még a 2019-es beszámolóját sem hozta nyilvánosságra, a 2020-asról nem is beszélve. Vagyis még mindig csak a 2018-as üzleti évét ismerjük, azóta pedig sok minden történt a társaság körül, nem éppen jó irányba. (Az szintén az elmúlt napokban derült ki, hogy a cég a májusi béreket sem tudja határidőre rendben teljesíteni. Ezzel már 8 hónapja fizeti törvénytelenül a béreket a társaság.)

A portál azt is írja csütörtöki cikkében, hogy a NAV június végéig adott haladékot a 2019-es beszámoló pótlására. Ha ez nem történik meg, jön a kényszertörlés, és a társaság működése lehetetlenülhet el.

A lap arra is emlékeztet, hogy ahhoz, hogy a beszámolót törvényesen beadhassák, szükség van könyvvizsgálóra, igazgatóságra, felügyelő bizottságra. Kérdés, hogy ez milyen határidővel valósulhat meg, miközben a társaság körül több per is van folyamatban.

Címlapkép: Nagy Péter, az ISD Dunaferr Zrt. vezető jogásza a Dunaferr igazgatósági épületében tartott sajtótájékoztatón 2021. április 19-én. Előszerződést kötött az ISD Dunaferr Zrt. és a Bécsben bejegyzett, komoly nehézipari cégekkel, erős kazah háttérrel rendelkező, tőkeerős Safin GmbH, valamint új cégként bejegyzés alatt van a Safin Donau Acélipari Zrt. dunaújvárosi székhellyel - ismertette a vállalat vezető jogásza. Forrás: MTI/Máthé Zoltán