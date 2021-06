Nagyot rántottak a bitcoinon, a tőzsdék az irányt keresik

Vegyes képet mutatnak az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,2 százalékos pluszban nyitott. A milánói börze is tegnapi záróértéke közelében jár, míg a spanyol tőzsde 0,4 százalékot emelkedett. Bár a nyitáskor csak mérsékelt elmozdulásokat látni, ma több fontos gazdasági esemény is megmozgathatja a piacokat, hiszen többek között ma érkezik az EKB kamatdöntése, illetve Christine Lagarde azt követően sajtótájékoztatója, és az Egyesült Államokból inflációs adat is várható kora délután.