Megszólalt Mészáros Lőrinc, több mint 8 hónapja nem ugrott ekkorát az Opus

Mészáros Lőrinc nagyon ritkán szólal meg nyilvánosan, most azonban a 100 leggazdagabb magyar legfrissebb kiadványa szerinti első helyezett az Indexnek beszélt többek között a Mészáros Csoportról, az Opusról és a Magyar Bankholdingról. Elmondta például, hogy szerinte a piacnak 350 forintra kellene áraznia az Opus papírjait, ezt erősíti meg az Equilor legutóbbi, áprilisi elemzése is, de hozzátette, hogy ő csak egy a részvényesek között. A társaság árfolyama jelentősen megugrott a nyilatkozatot követően, már több mint 8 hónapja nem volt ekkora elmozdulás.

Mészáros Lőrinc a mai interjúban számos területtel kapcsolatban nyilatkozott, amely a Mészáros Csoport érdekeltségeihez kapcsolódik valamilyen módon. Úgy gondolja, hogy nem igaz, hogy minden közbeszerzési eljárást ők nyernének el, hiszen ezeknek kevesebb mint 10 százalékát nyerték el vagy kizárólagosan vagy másokkal társulva. A csoport részesedése a hazai építőiparban alig 7 százalékos. Arról is beszélt még, hogy jól teljesítettek a mezőgazdasági érdekeltségek, amelyek megduplázták tavaly a bevételeiket. Nagy mérföldkő a Tigáz megvásárlása is, illetve a folyamatban lévő Titász-tranzakció.

Emellett szerinte a piacnak 350 forintra kellene áraznia az Opus papírjait, bár hozzátette, hogy ő csak egy a részvényesek között.

A részvényesek pedig reagáltak is a hírre, nagy árfolyamelmozdulás látható most az Opus részvényeinél, a kurzus több mint 10 százalékos pluszban is volt már ma, ennél nagyobb árfolyamemelkedés több, mint 8 hónapja fordult elő utoljára az Opus papírjaiban.

Az Opus részvények árfolyama jelenleg 245 forint, vagyis ez azt jelenti, hogy a Mészáros Lőrinc által megadott célár több mint 40 százalékkal magasabb ehhez képest.

Ezzel messze az Opus ma eddig a legjobban teljesítő tagja a BUX indexnek.

A társaság forgalma is kiemelkedő ma, már 45 millió forint alig több mint egy órával a kereskedés megkezdését követően, holott jellemzően a teljes napi átlag 78 millió forint körül alakul az elmúlt 30 napban, de az öt legforgalmasabb papír közé még így sem fér bele ma (OTP, Mol, Richter, Masterplast, Magyar Telekom)

