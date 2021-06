Robban az infláció, hova érdemes menekülni?

A globális koronavírus-járvány remélhetőleg küszöbön álló leküzdésével elindult a rotáció a tőzsdéken, illetve a vírus átvészelésének érdekében véghez vitt gigantikus mértékű fiskális és monetáris élénkítés apropóján az inflációs félelmek is alaposan megugrottak, egyre több helyen lehetett komoly árrobbanásokról olvasni mind Európában, mind az Egyesült Államokban. Ilyen bizonytalan időkben sok befektető fejében fordulhat meg a gondolat, hogy érdemes lehet kisebb-nagyobb távolságot tartani az egyébként alaposan túlhevült tőkepiacoktól és menekülőeszközökbe forgatni átmenetileg a tőke egy részét. Hagyományos értelemben - bár a bitcoin személyében komoly kihívóra akadt - még mindig az arany számít az egyik legkedveltebb eszköznek ezen a téren, ennek apropóján most megnéztük, mik is a fontosabb történések a nemesfém piacán, illetve a legnagyobb, tőzsdéken jegyzett aranybányász társaságok részvényeit is megvizsgáljuk közelebbről, megnézzük, hogy akadnak-e jó befektetési lehetőségek.