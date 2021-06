Száguldó árak az étlapon - nem lassít az árutőzsdei boom

Csak úgy röpködnek a szemünk előtt az egyre magasabbra szálló inflációs adatok és egyelőre nincs olyan jegybank, amelyik sikeresen lelőtte volna őket, vagy egyáltalán elindult volna vadászni. A fogyasztói árindexek mögötti emelkedés egy része az élelmiszerárak felrobbanásának tudható be, ami sajnos sok ember pénztárcáját megterheli. Szerencsére a pénzügyi piacokon már nagyon kis tőkével is részt lehet venni az emelkedésben, ETF-ek segítségével, így fedezve a fogyasztói kosarunkból fakadó kockázatokat, vagy akár efölötti nyereséget elérve. Cikkünkben a technikai elemzés segítségével megvizsgáltuk, hogy a melyek a legnagyobb momentummal rendelkező mezőgazdasági termékek a határidős piacokon, ezeknél milyen árfolyamszintekre érdemes figyelni, és mely ETF-ekkel lehet ezeket helyettesíteni a portfoliónkban. Nézzük mi van ma az étlapon az ún. soft commodity-k piacán!



Leves

(Anett Janecka/Getty Images)

Első fogásunk egy könnyed nyári kukoricaleves. Az alaptermék ára közel 40%-kal emelkedett csak idén, és a trend nem 2021-ben kezdődött, ráadásul egyelőre nincsenek is komoly jelei, hogy véget ért volna. A februári-márciusi konszolidációs sáv kicsit elhúzódott és a volatilitás is sokáig mélyen maradt, de cserébe nagyon komoly emelkedés bontakozott ki belőle. A 730 dollárnál lévő ellenállás erejét azonban nagyban megerősítette egy three black crows alakzat a japán gyertya grafikonon. Ez már egy érdemi nagyságú korrekciót jelentett, amely a mai napig tart.

Május végén egy kalapács alakzattal fordult, amit másnap a piac nagyon határozottan meg is erősített, de egy kicsit hiányzik innen a kiugró forgalom, a nagyobb szereplők többsége egyelőre nem igazán vásárolt tovább. Sőt, tegnap egy hullócsillag formáció keretében sokan még bele is adtak az emelkedésbe. Emiatt a legkevesebb, ami várható, hogy a piac még kivár két hetet és utána dönt a folytatásról. A kukoricát mostanában hosszú volatilitás ciklusok jellemzik, és ennek szintje még csak most kezd el visszatérni az igazán alacsony szintekre, ahol egyébként is elég sok időt töltött el kora tavasszal. A PPO indikátor, amely rövid- és rövidebb középtávú mutató nemrég ismét pozitív jelzést adott, ami egy újabb hullámot tesz lehetővé, de a fent említettek miatt ehhez jól jönne az ellenállás áttörése.

Kapcsolódó ETF: Teucrium Corn Fund (CORN)