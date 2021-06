A koronavírusnál is nagyobb válság várna ránk? Áldozatok nélkül is elkerülhetjük a sosem látott problémát

Napjaink klímavédelemről folyó diskurzusában két, egymásnak igencsak ellentmondó állítást is megfogalmaznak. Egyfelől szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a beígért klímavédelmi intézkedéseknek súlyos gazdasági káruk lesz. Egy új jelentésben a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) azt állapította meg, hogy a nettó zéró széndioxid-kibocsátás 2050-re történő elérése valószínűleg „az emberiség legnagyobb kihívása lesz, amivel valaha is szembesült”. Ezzel igen magasra tették a lécet felülmúlva a II. világháború, a fekete pestis és a koronavírus jelentette problémákat.

Másfelől a meggyőzőnek tűnni akaró politikusok a nettó zéró kibocsátást célzó mechanizmusokat olyan utópiaközeli állapotként propagálják, amelyet minden ország gyorsan el akar érni. Ahogy azt John Kerry, Joe Biden amerikai elnök klímavédelmi különmegbízottja mondta a világ politikai vezetőinek az amerikai kezdeményezésű áprilisi klímacsúcson: „senkitől sem kérnek áldozatot”.

Mindkét állítás nem lehet igaz. Mégis, ezeket gyakran hangoztatják a klímavédelem mellett kampányoló ugyanazon személyek a nyilvános megszólalásaik különböző alkalmaikor. A kemény szavak cselekvésre késztetnek, a remény hangjai pedig elfedik azokat a politikai kockázatokat, amelyek a számlák benyújtásakor jelentkeznek.

George Orwell az egymásnak ellentmondó állítások képviseletét kettős gondolkodásnak nevezte. Ez politikailag célravezető megközelítés, amivel a klímaválságra figyelmeztető politikusokat újra is választják.

Ha azonban kezelni akarjuk a klímaváltozást, akkor őszinteségre van szükségünk. A most megígért klímavédelmi intézkedések hihetetlenül drágák lesznek. Valamennyi hasznot ugyan hoznak, azonban költségük jóval nagyobb lesz.

Való igaz, a klímaváltozás valóságos és ember okozta jelenség, amit okosan kell megoldanunk. De nem ezt tesszük, mert a klímaváltozás hatásait gyakran eltúlozzák, ami pánikot kelt. Az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének (IPCC) számításai azt mutatják: ha nem teszünk semmit, a klímaváltozás okozta károk mértéke 2100-ban a globális GDP 2,6 százalékát teszik majd ki. Ez probléma, de nem a világ vége.

A legtöbb ember úgy véli, a károk jóval jelentősebbek lesznek, miután a klímaváltozással kapcsolatos hírek csak a legrosszabb következményekkel foglakoznak. Emlékezzünk arra, hogy azt ismételgették nekünk, hogy a 2020-as hurrikánszezon az Atlanti-óceán térségében a valaha legsúlyosabb volt. A beszámolók figyelmen kívül hagyták, hogy szinte mindenütt máshol a hurrikánok intenzitása mérsékelt volt, ami miatt a 2020-as év globális szinten az egyik legenyhébb esztendő volt, amióta műholdakat használnak a hurrikánok intenzitásának mérésére. Ha pedig csak az Atlanti-óceán térségét nézzük, akkor az derül ki, hogy 2020 csak a 13. legsúlyosabb év volt.

Amikor John Kerry és sok más politikus azt hangoztatja, hogy a klímavédelmi intézkedések nem járnak áldozatokkal, akkor egyértelműen nem a teljes igazságról beszélnek. Az IPCC értelmezése szerint minden klímavédelmi intézkedésnek valódi költségei vannak. Mi másért lenne szükségünk a rendszeres klímavédelmi csúcstalálkozókra, minthogy a vonakodó politikusokat még nagyobb klímavédelmi ígéretekre késztessük?

Az IEA új, nettó zéró emisszióra vonatkozó jelentése számos konkrét példát tartalmaz a meghozandó áldozatokkal kapcsolatban. 2050-re a jelenlegihez képest jóval alacsonyabb energiafogyasztás mellett kell majd élnünk.

Annak ellenére, hogy gazdagabb lesz, a világ átlag embere kevesebb energiához fér majd hozzá, mint a jelenkor átlag szegény embere. Kevesebb energiához férhetünk hozzá ahhoz képest, mint amihez az átlag albán fért hozzá az 1980-as években. El kell fogadnunk azt is, hogy majd télen 19 Celsius fok mellett már vacogni fogunk, nyáron pedig csak 26 fok megizzasztani, illetve az autópályákon korlátozzák majd a sebességet, valamint kevesebb embert engednek majd repülőre szállni.

A klímavédelemért vállalt áldozatoknak továbbra is lehet értelmük, ha a költségeik alacsonyabbak, mint az éghajlatra gyakorolt hasznos hatásuk. Ha el tudjuk kerülni a 2,6 százalékos klímakárokat mondjuk 1 százaléknyi áldozatvállalással, akkor az egy jó eredmény lenne. Ez egy ésszerű felállás, és a világ egyetlen olyan klímaközgazdászának alapvető tana, aki Nobel-díjat kapott 2018-ban. Az okos klímavédelmi intézkedések kevésbe kerülnek, de nagyban csökkentik a klímakárokat.

Sajnos, a mi jelenlegi kettős gondolkodásunk fordított eredménnyel jár. Egy új, szakértők által felülvizsgált tanulmány szerint a nettó zéró kibocsátás csak 2060 után történő – vagyis jóval később, mint ahogy azt a legtöbb politikus ígéri – elérésének költsége a GDP több mint 4 százalékába fog kerülni már 2040-ben, vagy mintegy 5 ezer milliárd dollárba évente. Ez a szcenárió egyben globális szinten egyeztetett karbonadót feltételez. Máskülönben a költségek több mint kétszeresükre nőnek. Nyolc százaléknyi vagy több áldozatot hozni azért, hogy fél évszázaddal később elkerüljük a 2,6 százaléknyi károk egy részét egy rossz gazdasági mérleg.

Ez valószínűtlen szakpolitikai felállást is jelent. Csak Kína esetében azt lehet elmondani, hogy a nettó zéró kibocsátás elérésének költsége meghaladja a GDP-jének 7-14 százalékát. Ehelyett Kína a zöld retorikát a nyugatiak kiengesztelésére használja, de a fejlődést 247 új széntüzelésű erőművel célozza meg. Először a történelemben Kína most több üvegházhatású gázt bocsát ki, mint a teljes gazdag világ.

A legtöbb más szegény ország azt reméli, hogy majd le tudja másolni Kína gyors felemelkedését. Egy nemrégiben tartott klímakonferencián, ahol tucatnyi magas szintű delegált kötelességtudóan magasztalta a nettó zéró kibocsátást, India nem követte a sormintát. A többi résztvevő feszengése mellett Raj Kumar Singh energiaügyi miniszter nem köntörfalazva kibökte az igazságot: a nettó zéró kibocsátás „csak egy toronyóra lánccal” (vagyis egy vágyott dolog, ami valószínű nem következik be – a szerk.). Hozzátette:

a fejlődő országok egyre több fosszilis energiahordozót akarnak majd használni, és Önök nem tudják megállítani őket.

Ha tovább erőltetjük a kettős gondolkodást klímaügyben, akkor a gazdagok valószínűleg továbbra is aggódni fognak a klímaváltozás miatt, és a nettó zéró kibocsátásra törekednek majd, akár úgy, hogy az jelentős költségeket jelent a saját társadalmaik számára. A jövőbeli emissziók háromnegyede azonban a szegényebb országokból származik, amelyek fontosabb fejlesztési prioritásai a szegénység, az éhezés és a betegségek felszámolására vonatkoznak.

Mint a legtöbb nagy kihívást, amivel az emberiség szembesült, a mostanit sem vég nélküli áldozatokkal, hanem innovációval oldjuk meg.

A koronavírus-járvány oltásokkal, és nem véget nem érő lezárásokkal lett megfékezve. A klímaváltozás elleni küzdelemben erőteljesen fokoznunk kell a zöld energiaszektor innovációiba irányuló befektetéseinket. A zöld energia növekedéséhez jelenleg jelentős állami támogatásra van szükség, de ha az innovációk révén a zöld energia jövőbeli árát a fosszilis energiaforrások árai alá visszük, akkor mindenki átállna a zöld energiára. Az innováció a legfenntarthatóbb klímavédelmi megközelítés. Ez jóval olcsóbb megoldás, mint a jelenlegi intézkedések, és kevesebb áldozatot követel meg, miközben a világ népességének legtöbbje számára előnyökkel jár együtt.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

