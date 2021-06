A rovarlárvákból gyártott étel oldhatja meg az emberiség egyik nagy problémáját

A klímavédelem érdekében tesznek egy lépést a „karbonmancsnyom” csökkentésére az állateledel-gyártók azzal, hogy rovarok lárvájából állítják elő az eledelekhez szükséges fehérjét. Azt is vizsgálják már, hogy az emberi fogyasztásban is fel lehet-e biztonságosan használni a rovarokból származó fehérjéket.

A rovarok emberi fogyasztásra készített ételekben való alkalmazása forró téma Európában: az Európai Bizottság egyik testülete engedélyezné új élelmiszerként forgalomba hozni a közönséges lisztbogár szárított lárvájából készült ételeket, erről pedig egy rendelettervezetet is kiadtak már. A lárva emberi fogyasztásra való engedélyezésére vonatkozó kérelmet még 2018 februárjában nyújtották be a bizottságnak, és ez lehet az első olyan rovar, amely fogyasztását akár hozzávalóként, akár önmagában engedélyeznék az EU-ban.

Ebben a dokumentumban megjegyzik, hogy a rovar, mint fehérjeforrás az emberi étkezésben nem egy újkeletű dolog, a világ számos pontján fogyasztanak a mindennapok részeként rendszeresen rovarokat az emberek.

Első körben azonban a legtöbb országban először az állateledelekben kezdték el használni a rovar eredetű fehérjéket, és ez a trend egyre több piacon hódít. Az Egyesült Államokban az állateledel piac értékesítési volumene 2020-ban durván 42 milliárd dollárt tett ki.

Ezen a korántsem jelentéktelen méretű piacon fontos döntés született, egy szövetségben (Association of American Feed Control Officials ) megszavazták ugyanis a fekete katonalégy szárított lárvájának felhasználását a felnőtt kutyaeledelekben. Az ágazati szövetség iránymutatásait az amerikai élelmiszer-felügyelet is komolyan veszi, ezért könnyen lehet, hogy hamarosan az FDA is lép a területen – írja a CNBC.

Egyes becslések szerint globálisan a háziállatok fogyasztják el az országukban megtermelt hús és hal mintegy 20 százalékát, azonban a rovarok tenyésztésével előállítható fehérje egy egysége 80 százalékkal kisebb területen fér el, mintha ugyanezt a mennyiségű fehérjét marhahússal állítanák elő.

A 2019-ben alapított brit Yora nevű startup vezette be az első rovar-alapú állateledelt azoknak az állattartóknak, akik környezettudatosan etetnék a házikedvencüket. Az újító-kedvű állateledel-gyártója saját becslései szerint mindeddig 200 tonnányi terméket adott el 2,8 millió dollár értékben.

A rovareledel-vonatra azonban a nagyok is felszálltak: a Mars és a Nestlé házikedvenc divíziója is olyan állateledelt gyárt, amely rovar-eredetű fehérjét tartalmaz. A Mars állateledel-divíziója bejelentette a Lovebug fantázianevű száraz macska-eledelét, amely a fekte katonalégy lárvájából származó fehérjét tartalmaz. A Nestlé pedig tavaly jelentette be, hogy a Purina álleteledelükhöz szintén a fekete katonalégy lárvájából származó proteint is felhasználnak.

A címlapképen a közönséges lisztbogár lárvája látható. Fotó: Cyril Marcilhacy/Bloomberg via Getty Images.

