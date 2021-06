Elon Musk megint megszólalt, egy polccal feljebb tette a bitcoint

Az amerikai elektromosautó-gyártó újra engedélyezni fogja a bitcoin-tranzakciókat, ha a bányászok észszerű, közel 50 százalékban tiszta energia felhasználásával hozzák létre a kriptovalutát, posztolta ki a Twitteren Elon Musk.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.