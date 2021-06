Globális össztűz alá kerültek a nyersanyagárak - Lecsapott Kína, szárnyal a dollár

Az elmúlt hónapokban alaposan elszálltak a nyersanyagárak, ami fájdalmas áremelkedéseket eredményezett több termék esetében is, mint amilyenek az üzemanyagok. Különösen rossz szemmel nézte a helyzet súlyosbodását Kína, amely számos árutőzsdei termék legnagyobb fogyasztója a világon, a finomított réz iránti globális kereslet fele például innen ered. Nem véletlen tehát, hogy az ország a napokban bejelentette, hogy értékesíti stratégiai készletei egy részét, hogy így gyakoroljon nyomást az árakra. Emellett szigorúbb hangnemet ütött meg az amerikai jegybank is a magasabb inflációt miatt, ami jelentős dollár erősödést váltott ki. A nyersanyagárak így globális össztűz alá kerültek a héten, ami több termék esetében is áreséshez vezetett, de vannak olyanok, amik továbbra is jól állják a sarat.

Alaposan elszálltak a nyersanyagárak idén

Idén alaposan elszálltak a nyersanyagárak, ami részben hozzájárult a világszerte tapasztalható magasabb inflációhoz is, érdemes csak a megnövekedett üzemanyagárakra gondolni, de máshol is problémákat okozott az áremelkedés. A réz árfolyama év eleje óta 20 százalékkal emelkedett, míg a WTI olaj közel 50 százalékos pluszban áll. Hasonlóan alaposan elszállt az etanol és a sertés ára is, de a kukorica és a repce is nagyot ment.

Egyes esetekben azonban akkora volt az áremelkedés, és ez főleg az ipari fémekre igaz, hogy azt már a kínai állam sem kívánta tétlenül nézni, így úgy döntöttek, hogy közbeavatkoznak. Az áremelkedés ugyanis fájdalmasan érinti a feldolgozóipari szereplőket, és akadályozza a gazdasági aktivitást.

Lecsapott Kína, eladja a stratégiai készleteit

A napokban jelentette be Kína, hogy állami stratégiai készletei terhére adna el különböző ipari fémeket annak érdekében, hogy csökkentse az egyre inkább elszálló nyersanyagárakat, amelyek alaposan megdrágultak az elmúlt hónapokban. Érdemes tudni, hogy Kína több ipari fém tekintetében is a világ legnagyobb vásárlója, így meglehetősen fájdalmasan figyelte, ahogy például a réz árfolyama több mint 60 százalékkal emelkedett az elmúlt egy évben.

Kína ezért úgy próbálja meg csökkenteni a nyersanyagok árát, hogy stratégiai készletei terhére ad el ipari fémeket, többek között rezet, alumíniumot és cinket.

Ezeket nyilvános aukciók keretében értékesíti a feldolgozóipari szereplők számára. Ez persze nem jelenti automatikusan azt, hogy az árak csökkenni fognak, de azért a világ legnagyobb vásárlójaként Kína képes nyomást gyakorolni az árutőzsdére, legalábbis átmenetileg biztosan.

Az sem mindegy, hogy összesen mekkora többletkínálatot visz majd a piacra Kína, de az állami készletek mennyisége nem nyilvános.

Az ING piaci elemzői azt is megjegyezték, hogy

sokkal fontosabb, hogy ezzel üzenetet küldenek a kínai hatóságok a piac felé, mégpedig azt, hogy

sokkal fontosabb, hogy ezzel üzenetet küldenek a kínai hatóságok a piac felé, mégpedig azt, hogy hajlandóak lépéseket tenni az árak csökkentése érdekében.

Sőt, az sem zárható ki, hogy ha ez a lépés nem éri el a kívánt hatást, akkor további árkorlátozó intézkedések is érkeznek még Pekingből.

Szigorúbb hangnemet ütött meg az amerikai jegybank

Hagyományosan az sem segíti a nyersanyagárak emelkedését, ha túlságosan is erős a dollár.

Ennek az az egyszerű oka, hogy a legtöbb árutőzsdei termék árát dollárban jegyzik a nemzetközi piacokon. Magyarán minél erősebb a dollár, annál drágább lesz mondjuk a kőolaj vagy a réz ára más devizában kifejezve, ami lefelé nyomja az árakat.

Ez természetesen fordítva is igaz, vagyis a gyengébb dollár hatására megnő az árutőzsdei termékek iránti kereslet. Az amerikai jegybank az elmúlt hónapokban laza monetáris politikát folytatott, vagyis alacsonyan hagyta az irányadó kamatlábat és folytatta az eszközvásárlási programját. Az infláció azonban alaposan megugrott az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban, ami már a Fed döntéshozóit is lépéskényszerbe hozta. Az eheti kamatdöntő ülésen ugyan nem változtatott a jegybank sem a kamatokon, sem az eszközvásárlási programján, de szigorúbb hangnemet ütött meg, és az is lehetséges, hogy 2023-ban kétszer is kamatot emelnek majd. Emellett azt is hangsúlyozta a jegybank, hogy továbbra is csak átmenetinek látja az inflációt, bár az éves prognózist 1 teljes százalékponttal megemelték 3,4 százalékra.

Összességében úgy fogadta a devizapiac a Fed szerdai döntését, mintha máris kamatot emelt volna az amerikai jegybank, a dollár azonnal szárnyalásba kapcsolt.

Ettől persze még számos kérdés nyitva maradt, mint például az, hogy hogyan fog az idei 3,4 százalékról hirtelen 2,1 százalékra csökkeni az infláció 2022-ben vagy mi lesz a QE-programmal. A piac azonban egyelőre látványosan figyelmen kívül hagyja ezeket a kockázatokat.

Globális össztűz

Összességében azonban a kínai lépés és a Fed szigorúbb hangvétele részben megtette a hatását az árutőzsdei piacokon. Ha csak az elmúlt egy hét árfolyammozgásait tekintjük, akkor látható, hogy az ezüst és a réz árfolyama 7-7 százalékkal, míg az aranyé és a platináé 6-6 százalékkal, a palládiumé pedig 8 százalékkal került lejjebb. Emellett rendesen bezuhant a faanyag ára is, bár ott inkább az extrém magas árak miatt visszaeső keresletnek köszönhető ez. Hasonlóan lefelé korrigált a mezőgazdasági termékek közül a repce, a szójabab és a kukorica is. Végül azt is érdemes megjegyezni, hogy nem minden árutőzsdei termék reagált érdemben a változásokra.

Réz

A réz árfolyama még a mostani negatív hatások ellenére is 20 százalékos pluszban áll év eleje óta, bár egy hét alatt 7 százalékot esett, ami nem kevés. Érdemes megjegyezni, hogy Kína a világ finomított rézfogyasztásának a feléért felelős. Több elemző pedig azt is megjegyezte, hogy a számtalan felhasználási lehetőséggel rendelkező nyersanyag valószínűleg már a bejelentést megelőzően is túlárazott lehetett, vagyis már érett egy korrekció.

Hosszabb távon azért egészen mások a kilátások, hiszen a réz nagyon fontos nyersanyaga az energiaátmenetnek, használják az elektromos autókban, a tengeri szélerőművek kábelezésénél, illetve a napelemekhez is. A várhatóan növekvő kereslettel szemben pedig egy viszonylag gyengélkedő kínálat áll szemben, így nem véletlen, hogy például a Goldman Sachs befektetési bank 2023-ban már 12 ezer dolláros árakat vár. Rövid távon azonban természetesen kedvezőtlenek a kilátások a fentieknek köszönhetően.

Arany és ezüst

A nemesfémek árfolyamának elsősorban a Fed eheti kamatdöntése tett be, mivel a szigorúbb hangnem és a lehetséges 2023-mas kamatemelések elhomályosították a befektetők inflációs aggodalmait. Hiába emelte meg a jegybank az idei inflációs prognózist, de a piaci szereplők reakcióiból ítélve a legtöbben átmenetinek ítélik meg a jelenséget, és ezt hangsúlyozta a Fed is. Az arany árfolyama egy hét alatt 7 százalékot, míg az ezüsté 6 százalékot esett.

A jövőre nézve persze a nagy kérdés az lesz, hogy a konszenzusnak lesz-e igaza vagy esetleg a vártnál tartósabb és magasabb lesz az áremelkedés.

Faanyag

Nagyot esett a faanyag árfolyama is az elmúlt hetekben, ez azonban nem annyira meglepő – utólag visszatekintve -, hiszen parabolikus volt az árváltozás, és egy olyan termékről van szó, ahol a kínálattal nincsenek problémák. Az árakat elsősorban az hajtotta fölfelé, hogy nem volt elég fűrésztelep, amely képes lett volna feldolgozni a farönköket. Mostanára azonban már javult a helyzet, és a magas árak miatt sok vásárló is odébb állt. Itt tehát az árak csökkenése nem kapcsolódik sem a kínai lépéshez, sem az amerikai jegybanki kamatdöntéshez.

Olaj

Heti szinten ugyan nem látható változás az olaj árfolyamában, de azért a Fed lépése itt sem maradt következmények nélkül. Az erősödő dollár miatt az elmúlt napokban ugyanis lefelé korrigált az olajár is. Itt a narratívát azért elsősorban a gazdasági kilábalás és a korlátozások feloldása határozza meg. A nyári szezonban erősen felpöröghet a turizmus, a légi- és a közúti közlekedés is, illetve a feldolgozóipari aktivitás szintje is emelkedik, ami magasabb kereslettel jár. Kínának azért persze van némi befolyása szintén, hiszen az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb olajfogyasztója. Hosszabb távon azonban itt is strukturális problémák üthetik fel a fejüket a beruházási aktivitás alacsony szintje miatt.

Nem látható ugyanakkor árváltozás az alumínium esetében, holott itt is értékesíti a stratégiai készletek egy részét Kína. Ez arra utal, hogy azért végtelen befolyással ők sem bírnak az árutőzsdei piacokon. Végül láthatóan lejjebb került több mezőgazdasági termék ára is, mint amilyen a kukorica vagy a repce. Itt a faanyaghoz hasonlóan inkább sajátos kereslet-kínálati változásról van szó (pl. magasabb termés).

Címlapkép: Getty Images