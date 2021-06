Dübörög az egészségipar a Masterplastnál, átadták az új üzemet

Ünnepélyes keretek között ma átadta egészségipari textília gyártó üzemét a Masterplast. A vállalat történetének legnagyobb, 9,5 milliárd forint értékű beruházása a Pénzügyminisztérium „Egészségipari Támogatási Program” keretében nyújtott támogatásával valósult meg. A fejlesztéssel létrejött a közép-európai régió legnagyobb egészségipari flíz gyártóegysége, amely több mint 7000 tonnás éves kapacitásával hazai termelésből biztosítja a magyar és régiós egészségipar textil alapanyag ellátást.

A létesítményben készülő termékek az új generációs orvosi védőruházati felszerelések, izolációs és sebészeti lepedők, szájmaszkok, és az egészségügyben használt egyéb higiéniai eszközök előállításához szolgálnak alapanyagul.

A nem szőtt textil flíz alapanyagok felhasználási körét és egészségiparon belüli térhódítását rohamosan felgyorsította a koronavírus járvány. A pandémiás helyzetben felértékelődött az egyszer használatos védőfelszerelések által kínált magasabb higiéniai biztonság és az iparág elkezdett átállni a hatékonyabb eszközök használatára – áll a cég közleményében. Az ilyen új generációs, modern egészségügyi védőruházati és izolációs termékek alapanyagának gyártását kezdi meg új üzemében a Masterplast.

A társaság történetének legnagyobb beruházásával, a vállalat központi telephelyén felépített 7700 négyzetméter alapterületű üzemkomplexum nagyfokú automatizáltsággal működő technológiával rendelkezik, amely biztosítja a magas termelékenységet és a hulladékmentes gyártást. Az 50 új munkahelyet teremtő létesítmény speciálisan az egészségipar igényeire kialakított tiszta gyártói környezetben évente legalább 7000 tonna mennyiségű egészségipari textíliát képes kibocsátani. Az egy, vagy több rétegű nem szőtt textíliák széles körben variálható és szabályozható terméktulajdonságokkal készülhetnek. A társaság a németországi akvizíciója által megszerzett tudásra és tapasztalatra alapozva kutatás-fejlesztési tevekénységet is folytat majd új üzemében, melynek célja az egészségipar igényeire szabott új, innovatív alapanyagok kifejlesztése.

A beruházás hozzájárul Magyarország pandémiás védekezőképességének erősítéséhez is, miután hazai forrásból fedezheti az ország egészségipari gyártóinak alapanyag igényét.

A hazai szükséglet felett gyártott alapanyagot pedig európai export piacokon tervezi értékesíteni a társaság. Az egészségipari üzletág, ahová tavaly egy jól időzített akvizícióval lépett be a Masteprlast, nagyságrendileg több mint 20 millió eurós éves árbevételt hozhat a Masterplast számára már 2021-ben és az új terület eredményessége az évtized végére elérheti az építőipari szegmens szintjét a menedzsment várakozásai szerint.

A most átadott egészségipari alapanyag gyártáshoz szorosan kapcsolódik a folyamatban lévő, egészségügyi késztermék gyártásfejlesztési projekt. Az egészségügyi késztermékek piacán már korábban megjelent a Masterplast, a társaság 2021 tavaszától minősített orvosi védő overálokat szállít a magyar egészségügy számára. 2021 őszére készül el a vállalat második nagy egészségipari fejlesztése, ahol már hazai alapanyagokból és szélesebb szortimenttel fog egészségügyi késztermékeket gyártani a társaság. Ezzel megvalósul az egészségipari szegmensben is az integrált gyártás, amellyel az alapanyagtól a késztermékig terjedő teljes termelési hulladékot újrahasznosítja.

„A németországi akvizícióval sikeresen beléptünk az egészségiparba, a most átadott és a folyamatban lévő nagyberuházásaink pedig megteremtik a hátterét az egészségügyi üzletágunk megerősödésének. Az egészségiparban a koronavírus időszakot követően is markáns bővülésre számítunk az általunk gyártott nem szőtt textil alapú termékek piacán. Az iparágban a felhasználási területek és a mennyiségi igények kapcsán is erőteljes növekedési trend figyelhető meg, ami a pandémiától függetlenül is dinamikusan zajlik.”- tette hozzá Nádasi Róbert a Masterplast Nyrt. vezérigazgatója.

A sikeres egészségipari terjeszkedés a Masterplast részvényeinek árfolyamában is tükröződik, a németországi akvizíció tavaly márciusi bejelentése óta közel hatszorozódott a részvények árfolyama.