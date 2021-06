Száguld a Facebook-rakéta, olyan álomhatárt lépett át, amit eddig még nem sokan

Bekerült a Facebook is az ezer milliárd dolláros vállalatok klubjába a többi nagy amerikai technológiai óriás mellé, így jelenleg öt olyan vállalat van az amerikai tőzsdén, amelynek piaci kapitalizációja meghaladja az ezer milliárdot - sőt, közülük kettő már a kétezer milliárd dollárt is átlépte. Egy bírósági döntés repítette új történelmi csúcsra a hétfői kereskedésben a Facebook árfolyamát, megkoronázva az elmúlt egy évben látott szinte töretlen emelkedést. Az álomhatár elérése alkalmából megnéztük, hogyan jutott idáig a Facebook, milyenek a vállalat kilátásai és hogy drága-e már a részvény.

Ezer milliárd dolláros cég lett a Facebook

Nem adott helyt a Facebook elleni monopóliumellenes keresetnek egy amerikai szövetségi bíróság – derült ki hétfőn este. A hír megjelenését követően hétfőn a közösségi média óriás árfolyama több mint 4 százalékos pluszba lendült, és a vállalat piaci kapitalizációja most először átlépte a kereskedés végére az 1000 milliárd dollárt.

A Facebook árfolyamának alakulása

Ezzel az ötödik amerikai óriásvállalat lett a Facebook, amelynek piaci kapitalizációja valaha elérte az ezer milliárd dollárt és mindegyik a technológiai vállalatok közül került ki eddig.

Az amerikai technológiai óriások közül elsőként az Apple lépett be az ezer milliárd dolláros vállalatok klubjába, még 2018 közepén.

Azóta már a kétezer milliárd dolláros álomhatárt is átlépte, 2020 augusztusában, alig több mint két év alatt tudott duplázni az iPhone gyártója. Az Amazon lett a második ezer milliárd dolláros amerikai vállalat, 2018 szeptemberében elérve a mérföldkövet, öt héttel az Apple-t követően. A Microsoft 2019 áprilisában lépett be az ezer milliárd dollárosok klubjába, majd tavaly januárban pedig az Alphabet csatlakozott.

Az öt technológiai óriás jelenleg is az öt legnagyobb vállalat piaci kapitalizáció szerint az S&P 500 index részvényei között.

A világ első ezer milliárd dolláros vállalata nem az amerikai technológiai óriások közül került ki, a kínai olajcég, a PetroChina volt a világon az első, amelynek piaci kapitalizációja (bár csak kis időre), de átlépte az ezer milliárd dollárt, még 2007-ben. A Saudi Aramco pedig a világ első kétezer milliárd dolláros vállalata lett 2019 decemberében, amikor bevezették a szaúdi olajtársaság részvényeit a tőzsdére.

Még mindig dübörög a profitgyár

A közösségépítő oldalak története egészen az 1997-es évekig nyúlik vissza, de igazán nagy lendületet 2002 után vettek, amikor a technológiai lufi kidurranása nyomán halmozódtak a használaton kívüli szerverek és a munkanélkülivé vált programozók és mérnökök más területek felé kezdtek fordulni. 2002 és 2005 között számos közösségépítő oldal jelent meg, ezek közül globális szinten igazán nagy térnyerésre a Facebook volt képes.

A Facebook 2004-ben kezdte meg hódítását, amikor is egy kollégiumi szobából megalapította az oldalt Mark Zuckerberg azt megcélozva, hogy az egyetemi közösségi életet az interneten is elérhetővé tegye. A kis, zárt hálózatból gyorsan a világ legnagyobb közösségi oldalává nőtte ki magát a Facebook, mára a naponta aktív felhasználók száma megközelíti az 1,9 milliárdot, a havonta aktív felhasználók száma pedig 2,8 milliárd, ami azt jelenti, hogy a globális népesség több mint harmada legalább havonta egyszer bejelentkezik (még úgy is, hogy az 1,4 milliárd fős lakosságú Kínában nem működik a Facebook).

A Facebook havonta aktív felhasználói számának alakulása, millió fő, forrás: Facebook

A felhasználók számával párhuzamosan a bevétel és a profit is gyors ütemben emelkedett a Facebooknál, mára a digitális hirdetési piac második legnagyobb globális szereplőjévé vált a Google után. 2020-ban a digitális hirdetési bevételek 25 százalékát zsebelte be, megközelítve a Google-t, amelynek piaci részesedése mostanra 29 százalék alá esett. A Facebook nagy előnye a versenytársakkal szemben, hogy miután sok adattal rendelkezik felhasználóiról, így célzottabb hirdetéseket tud kínálni hirdetőinek.

Még mindig dinamikus a növekedés a vállalatnál, a legutóbbi negyedévben 46 százalékkal ugrottak meg a bevételei, működési eredménye pedig közel duplázódott az előző év azonos időszakához képest.

A Facebook határozottan a járványos, karanténos, ismerősöktől távol, otthon töltött időszak nyertesei közé tartozott tavaly. A kilátásokat azonban beárnyékolják az amerikai monopóliumellenes törekvések, és bár most elutasította az amerikai szövetségi bíróság az FTC keresetét, azzal indokolva, hogy nem fogalmazott meg elegendő vádat a Facebook monopóliumának kiépülésével kapcsolatos állítások alátámasztásához, de a bizottság 30 nap múlva benyújthat egy módosított keresetet. Ezen felül a menedzsment a növekedési dinamika lassulására számít a második félévben, attól tartva, hogy a legújabb iOS-ben bevezetett adatvédelmi frissítések ronthatják a hirdetések hatékonyságát a vállalatnál.

Az elemzők egyelőre optimisták, a bevétel szintjén 34 százalékos növekedést várnak az idei évre, a nettó eredmény pedig közel 30 százalékkal ugorhat meg az egy évvel ezelőtti szintről.

Árazás

A Facebook árfolyama történelmi csúcson van és az elmúlt egy évben több mint 60 százalékot emelkedett a papír, a részvények árazása azonban alig van a hosszú távú átlag felett, jelenleg 25-szörös előretekintő P/E rátán forognak a közösségi oldal részvényei.

A Facebook árfolyamának alakulása

Az S&P kommunikációs szolgáltatások indexhez képest 11 százalékos prémiumon forognak a Facebook részvényei P/E ráta alapján, ami nem szokatlan, sőt, a historikus átlaghoz képest nem is számít kiugrónak ez az értékeltségbeli különbség.

Címlapkép: Al Drago/Bloomberg via Getty Images