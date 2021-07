Eldurvult a vita a nagyhatalmak között, akár szét is eshet az olajkartell

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az olajkartell július elején is összeült, hogy megtartsa szokásos havi találkozóját, ahol előzetesen arra lehetett számítani, hogy további lazítások jönnek majd, és ennek eredményeként még több olaj érkezhet a piacra. Erre pedig égető szükség is lenne, hiszen a világgazdaság kezd felpörögni, és beindult a nyári turistaszezon is. A termelés növelése mellett azonban a tárgyalások részét képezi a tagországok között érvényben lévő koordinációs szerződés meghosszabbítása is. Az Egyesült Arab Emírségek pedig bejelentette, hogy ők erre bizony nem hajlandóak a jelenlegi feltételek mellett. A megállapodás hiánya azonban azzal is járhat, hogy végül mégsem érkezik több olaj a piacra vagy akár az együttműködés felbomlását is eredményezheti. Egyelőre tehát teljes a bizonytalanság az olajpiacon, a tárgyalások pedig tovább folytatódnak.