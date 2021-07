Hamarosan bárki az egyik legnépszerűbb pénzügyi forradalmár tulajdonosává válhat

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Napok kérdése és elindulhat a Wise (korábban Transferwise) részvényeivel való kereskedés a londoni tőzsdén. Az elsősorban nemzetközi pénzküldéssel foglalkozó fintech nem hagyományos IPO-val megy majd a tőzsdére, mert elérhető árazáson szeretnék a részvényeiket a piacra bocsátani, illetve szeretnék, ha az ügyfeleik is befektetővé válnának, ezért egy OwnWise nevű programot is elindítanak ezzel a céllal – mondta el a Portfolio-nak Kristo Käärmann, a Wise társalapító-vezérigazgatója. A fintech-vezér arról is beszélt, hogy nem terveznek bankká válni, de a cég folyamatosan terjeszkedik földrajzilag és termékek tekintetében is.