Raliztak a technológiai cégek, történelmi csúcsról fordult le a Dow és az S&P 500

Ingatlanközvetítő, hirdetések, időpontegyeztetés lakás bemutatására, kérdések megválaszolása, hosszas alkudozás, szerződés egyeztetése, ügyvédi díjak, felújítás, közművek átírása, illeték: hosszasan sorolhatnánk az ingatlanbefektetés díjait és időrabló teendőit. Persze a lakásba és hasonló örök értékű eszközbe fektetők általában nem járnak rosszul hosszútávon, de nem feltétlenül van szükség arra, hogy a rengeteg költséget és időt erre szánják, hiszen a tőzsdén is számos részvény, ETF van, amelyek befektetői kivehetik a részüket az ingatlanpiac emelkedő trendjéből. Megnéztünk néhány példát és a technikai elemzés segítségével a piaci helyzetet is, ami már csak azért is izgalmas, mert az ingatlanárak meredek emelkedésnek indultak a tengerentúlon is.