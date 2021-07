Kisebb korrekció után már újra emelkednek az európai tőzsdék

Júliusban tőzsdére mehet a kisbefektetőket alaposan megosztó online brókercég, a Robinhood, amely gyakorlatilag ingyenes kereskedést biztosít a felhasználói számára. Függetlenül attól, hogy éppen szereti-e őket valaki vagy a botrányai miatt utálja, az kétségtelen, hogy masszív növekedést produkált a társaság az elmúlt években, és már közel 20 millió ügyféllel rendelkezik. A sherwoodi erdő hőséről elnevezett cég tavaly ráadásul már nyereséges is volt, és az idei első negyedévben is az lehetett volna, ha nem kellett volna elkönyvelniük egy hatalmas egyszeri veszteséget, ami az év eleji mémrészvényes őrületnek köszönhető. Az sem semmi, hogy a Robinhood teljes árbevételének 6 százaléka a dogecoin kereskedéséhez kapcsolódott az év első három hónapjában, de más érdekességek is kiderültek még a társaság által kiadott tőzsdei regisztrációs dokumentumból.