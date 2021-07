Csúnya esés után ma emelkedés jöhet az európai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék mínuszban fejezték be a tegnapi napot, lejjebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. A befektetők elsősorban amiatt aggódnak, hogy a delta vírusvariáns terjedése lassíthatja a gazdasági kilábalás ütemét, de a heti új segélykérelmek számának alakulása is csalódást okozott. Az ázsiai börzéken többnyire negatív teljesítmények láthatóak, míg az európai részvényindexek fölfelé korrigálhatnak.