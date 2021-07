Bajban a bitcoinbányászok - Mi lesz így az iparággal?

Miután a kínai kormány a múlt hónapban betiltotta a kriptovaluta-bányászatot, több száz bányász gyűlt össze egy nyugat-kínai luxusszállodában, hogy megvitassák a következő lépéseket; konkrétan azt, hogy hol találnak bőséges, megbízható és olcsó áramot a működésükhöz - írja a Bloomberg.

A találkozón részt vevő bányászok közül sokan az ország vidéki területein - például Szecsuán tartomány Hengduan-hegységében - hatalmas üzemeket hoztak létre, ahol a bányászati berendezésekkel teli óriási raktárakat olcsó villamos energiával látták el. Tyler Page, a Cipher Mining Technologies vezérigazgatója szerint a bányászok működési költségeinek mintegy 80 százalékát a villamos energia teszi ki, így nagyon fontos szempont számukra, hogy olcsón tudjanak hozzájutni.

A kínai lépések hatásra a bitcoin hash rate-je (a teljes hálózat számítási kapacitása) nagyot zuhant.

Ahogy a The Economist megjegyzi:

"Szecsuánban a ventilátorok már nem zúgnak. Májusban a pénzügyi stabilitás előmozdításával megbízott kormánybizottság megfogadta, hogy leállítja a bitcoin-bányászatot. Heteken belül a hatóságok négy fő bányászati régióban - Belső-Mongóliában, Szecsuánban, Hszincsiangban és Jünnanban - elrendelték a helyi projektek bezárását. Belső-Mongólia lakosait felszólították, hogy hívjanak egy forródrótot és jelentsenek bárkit, aki semmibe veszi a tilalmat. Szecsuán egyes részein a bányászokat arra utasították, hogy egyik napról a másikra ürítsék ki a számítógépeket és bontassák le az épületeket, amelyekben a bányászatot végezték. Az áramszolgáltatók a legtöbbjüknél kihúzták a dugót."

A bányászok találkozóján a beszámolók szerint a Bitmain alkalmazottai felajánlották, hogy közvetítőként szolgálnak, és összekötik a bányászokat az Egyesült Államokban, Közép-Ázsiában és Európában található adatközpontokkal. Arra is figyelmeztettek, hogy az új piacokra való fejest ugrálás kétségtelenül magasabb költségekhez vezetne mindannyiuk számára.

A bányászok egyik első számú célpontja a közeli Kazahsztán - amely több mint 22 gigawattnyi elektromos energiakapacitással rendelkezik, amely elsősorban szén- és gáztüzelésű erőművekből származik. A határ túloldalán fekszik a Hszincsiang régió - amely egykor a világ bitcoin-bányászatának több mint egyharmadát adta. Dmitriy Ivanov, az almatyi székhelyű Enegix értékesítési igazgatója szerint a volt szovjet országban az áram ára kilowattóránként nagyjából 3 cent. Az ország elég hideg ahhoz, hogy az adatközpontoknak ne legyen szükségük kiegészítő légkondicionálókra a túlmelegedés megakadályozására - amely utóbbi akár 30 százalékkal is növelheti a bányászok energiaigényét.

Körülbelül 10 000 bányagépet - a Bitmain S19Pro és a kínai MicroBT Whatsminer M21S modelljeit - az Enegix ügyfelei repülőgépen küldik Kazahsztánba. Bár a szárazföldi szállítás olcsóbb lenne, a teherautók hetekig feltartóztathatók a határon, így a légi szállítás többletköltsége megéri az időmegtakarítást.

Nagyon sok kínai (bányász) keres meg minket, és kér segítséget a berendezések áthelyezéséhez. Minden kazah ismerősüket megkérik, hogy segítsen nekik az áramszolgáltatásban

- mondta Didar Bekbauov, egy hosting cég vezérigazgatója.

A kazahsztáni áramszolgáltatás azonban már lényegében telítődött, mivel az ország elektromos hálózata közel van a kapacitási maximumhoz. Emellett az elmúlt 20 évben mindössze 3 gigawattal bővült a hálózat, így a bányászok számára kevés tér marad a működésre.

Bekbauov azt mondja, hogy el kellett utasítania az ügyfeleket.

Minden szabad kilowatt már foglalt

- mondta.

A kínai bányászok közül néhányan kihasználják a lehetőséget, hogy tisztább energia után kutassanak, annak ellenére, hogy a világ áramtermelésének túlnyomó többsége fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származik – ez volt egyébként az ok, ami arra késztette a Tesla vezérét, Elon Muskot, hogy felfüggessze az elektromosautó-gyártónál a bitcoinban történő fizetéseket, amíg az iparág nem tisztítja meg a szénlábnyomát.

Míg a jelentések szerint a bányászok 76 százaléka már használ megújuló energiát, a kriptobányászathoz felhasznált összes energia csupán 39 százalékát adják jelenleg a megújulók.

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.