JPMorgan: a delta vírusvariáns miatti pánik befektetési lehetőséget teremthet

Marko Kolanovic, a JPMorgan egy vezető elemzője szerint az év második felében ismét átvehetik a vezető szerepet azok a ciklikus részvények, amelyek teljesítménye elsősorban a gazdasági nyitással hozható kapcsolatba. Véleménye szerint ez a vártnál magasabb gazdasági növekedésnek és a magas fogyasztásnak lesz köszönhető, míg a delta vírusvariáns miatt jobban aggódnak a befektetők, mint kellene.

A szakember szerint

A befektetők feszültek a delta vírusvariáns és annak lehetséges következményei miatt, de elképzelhető, hogy ez egy jó lehetőséget teremt a gazdasági nyitással kapcsolatos részvények további vételére.

Ehhez pedig hozzáteszi, hogy

A delta vírusvariáns ugyan egy fontos kockázati tényező, de bizalomra ad okot, hogy a fertőzésszámok és a halálozások közötti kapcsolat jelentősen gyengült az Egyesült Királyságban és más országokban.

Ezt mutatja az alábbi ábra is, amiből az látható, hogy a legtöbb országban, ahol már a lakosság több mint 50 százaléka kapott legalább egy dózis vakcinát, ott a delta vírusvariáns erős terjedése mellett sem emelkedett meg a halálozások száma jelentősen.

Forrás: ZeroHedge

Emiatt a szakember szerint a politikai döntéshozók talán ezúttal nem a szigorú korlátozások és lezárások mellett döntenek, hanem más módszereket fognak alkalmazni. Az is segíthet, hogy véleménye szerint a gazdasági nyitáshoz köthető részvényekkel már most is diszkont mellett kereskednek, amely magában foglalja ezeket a kockázatokat.

(ZeroHedge)

Címlapkép: Erik McGregor/LightRocket via Getty Images