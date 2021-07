Emelkednek az európai tőzsdék, ralizik az olaj

A hét elejei esést követően ma az olaj is magára talált és emelkedés látható a piacon. Az árfolyamot alapvetően az mozgatta lefelé, hogy az olajkartell tagországai a napokban megállapodtak egymással abban, hogy augusztustól minden hónapban napi 400 ezer hordóval emelik a termelésüket, amíg a korábbi megszorításokat teljesen ki nem vezetik. Emellett a delta vírusvariáns lehetséges következményei is aggasztották a befektetőket. A hosszabb távú fundamentumok azonban egyelőre kedvezőek, így a vevők is megjelentek ma.

A Brent árfolyama 2,3 százalékkal került feljebb 70,4 dollárra, idén 36 százalékos pluszban áll.

A WTI típus árfolyama ma 2,4 százalékos pluszban áll hordónként 68,5 dolláron, idén pedig több mint 40 százalékot emelkedett.