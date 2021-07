Jönnek az új iPhone-ok, egy modelltől viszont végleg el kell búcsúznunk

A jövőre megjelenő összes iPhone 5G-képes lesz, beleértve az Apple két év óta először megújított olcsó készülékét, az SE-t is, írja iparági forrásokra hivatkozva a japán Nikkei.

Az Apple jövőre nem fog új 4G modelleket bevezetni, mondták az ügyet ismerő források a Nikkei Asia-nak, a legolcsóbb készüléke, az iPhone SE is 5G-képes lesz. A kedvező árú 5G iPhone már 2022 első felében piacra kerülhet. Az Apple saját A15 processzora - ugyanaz a chip, amely az idei prémium iPhone-okba kerül - fogja működtetni, az 5G-s csatlakozást pedig a Qualcomm X60-as modemchipje teszi majd lehetővé.

Az Apple későn szállt be az 5G versenybe. A Samsung, az Oppo, a Xiaomi és a Huawei 2019-ig mind 5G-képes telefonokat mutatott be, míg az első 5G-s iPhone 2020-ban jelent meg. Az iPhone SE jövőre tervezett megújítása révén az Apple teljes körű 5G kínálattal rendelkezik majd.

A korábbi SE modellekhez hasonlóan az Apple olcsó 5G-s iPhone-ja is az iPhone 8 felfrissített változatára hasonlít majd, és 4,7 hüvelykes LCD kijelzővel rendelkezik majd, nem pedig a fejlettebb OLED-del, tudta meg a Nikkei.

A 2016-ban bemutatott iPhone SE viszonylag alacsony árának köszönhetően az Apple számára volumennövelőnek bizonyult az eladások tekintetében. A legutóbbi, 2020 áprilisában megjelent változat ára 399 dollárról indult, míg az iPhone 12 Mini - a tavalyi prémium iPhone-család legolcsóbb tagja - 699 dollárról indult.

Az iPhone 12 Mini eladásai ezzel szemben csalódást okoztak. Az Apple tavaly mutatta be az 5,4 hüvelykes modellt, de a vártnál alacsonyabb kereslet után csökkentette a 2021 első félévére szóló gyártási megrendeléseket. A vállalat a tavalyihoz képest az idei Mini modell gyártási terveit is visszafogta - mondták a források. A japán lap úgy tudja, hogy jövőre nem érkezik frissített változat az iPhone Miniből, mivel a kisebb képernyővel rendelkező prémium okostelefon nem vált be a fogyasztók körében.

"Nagyjából eldőlt, hogy jövőre nem lesz Mini, helyette a legnagyobb iPhone Pro Max viszonylag költséghatékony változata lesz. A jövő évi négy új modell részletes specifikációjának tervei azonban még nincsenek rögzítve" - mondta a Nikkei Asia-nak az egyik, az ügyet közvetlenül ismerő személy.

Az idei új iPhone-ok tömeggyártása augusztusban kezdődik, összhangban az Apple szokásos, járvány előtti gyártási ütemtervével. Az Apple akár 95 millió darabot is legyárthat az említett időpont és január vége között, bár a források hangsúlyozták, hogy ezek az előrejelzések felülvizsgálat tárgyát képezik. A 2021-es év egészére az Apple akár 230 millió iPhone-t is szeretne gyártani, beleértve a meglévő és az új modelleket is, ami 11 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest.

(Nikkei)

Címlapkép: Costfoto / Barcroft Studios / Future Publishing