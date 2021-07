Hasít a német gazdaság, raliznak az autógyártók részvényei

A héten a hétfői eséseket leszámítva szinte végig a ciklikus részvények jó teljesítménye figyelhető meg, és ez a tendencia látható a hét utolsó kereskedési napján is. Raliznak a légitársaságok és az autógyártók is többek között. Az erős szereplés részben annak is köszönhető, hogy kedvező gazdasági adatok érkeztek Németországból, a vártnál jobbak lettek a beszerzésimenedzser-indexek számai.

Az autógyártók közül a Daimler papírja közel 5 százalékkal, míg a Renault árfolyama több mint 3 százalékkal emelkedett.

A légitársaságok közül a Wizz Air és a Lufthansa részvénye teljesít jobban.