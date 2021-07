Nagyot raliznak a kriptovaluták, esés jöhet a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék pluszban fejezték be a múlt hét pénteket, és ezzel a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is újabb történelmi csúcsra került. Javában zajlik a gyorsjelentési szezon, eddig már az S&P 500 vállalatainak negyede jelentett, és többnyire kedvezően alakulnak az eredmények. A héten fog jelenteni többek között a Tesla és a nagy technológiai cégek is. Az ázsiai piacokon többnyire negatív teljesítmények láthatóak, míg Európában szintén esések jöhetnek. A bitcoin mindeközben nagyot ralizik és már 38 500 dollár fölött áll.