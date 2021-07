Püfölték a tech-papírokat Amerikában, megingott a Nasdaq

Remekül sikerült a Tesla második negyedéve, a társaság rekordot döntött gyakorlatilag minden fontosabb pénzügyi soron. Soha nem volt még ilyen magas a gyártás és az értékesítés, csúcson az árbevétel, az üzemi eredmény és az adózott eredmény is. A társaság most nem értékesített egyetlen bitcoint sem, de erre nem is lett volna szüksége, hiszen így is rekordnyereséget ért el a cég, sőt, még a környezetvédelmi kreditek értékesítése nélkül is bőven maradt volna profit. Rossz hír azonban, hogy a Tesla Semi gyártása jövőre csúszik.