A delta vírusvariáns miatt aggódnak a befektetők, lefordultak az európai tőzsdék

Emelkedés volt látható az amerikai tőzsdéken tegnap, a vezető részvényindexek közül a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is feljebb került. A második negyedéves amerikai GDP-adatok ugyan elmaradtak a várakozásoktól, de az emelkedést segítette, hogy elfogadta a szenátus Joe Biden ezer milliárd dolláros infrastruktúra-fejlesztési csomagját, illetve a heti új segélykérelmek száma is csökkent. Az ázsiai piacokon a delta vírusvariáns terjedése miatt újra aggódnak a befektetők, mínuszban áll a legtöbb börze és Európában is lefordultak a részvényindexek.