Kihathat-e az egész piacra az Amazon és az Apple gyengélkedése?

Tavaly szeptember elején markáns változás következett be az Amazon és az Apple részvények viselkedésében. Az előtte a piacot évekig nagyon erős mértékben vezető két részvény lemaradóvá vált és a folytatódó piaci emelkedéssel szemben oldalazik. Az S&P 500 indexnek együttesen tizedét adó Apple és Amazon egyszerre nem volt ilyen relatív gyenge 2008 óta. A mai írás ennek a helyzetnek a lehetséges piaci kihatásait vizsgálja.

Száguld az S&P 500, míg az Apple és az Amazon csak oldalazik

Nagyon nehéz az elmúlt egy évben töretlenül emelkedő és 12 hónap alatt 34 százalékkal feljebb kerülő S&P 500 indexbe belekötni. Van azonban egy olyan faktor, nevezetesen az Amazon és az Apple részvényeinek relatív gyengesége, amely megér egy kicsit bővebb vizsgálatot. Tekintettel kell lennünk ugyanis a két technológiai behemót együttesen 4 000 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációjára és szinte pontosan 10 százalékos indexsúlyára.

Az S&P 500 index chartja 2017 kezdete és 2021. augusztus 2. között heti gyertyákkal így mutat:

Az ábrán kék téglalappal kiemelésre került a tavaly szeptember eleje és az idei augusztus eleje közötti tizenegy hónap. A tavaly szeptember 2-i szerdán markáns lokális csúcsot értek el a vezető amerikai részvényindexek és nagyon sok részvény is. Ezt egy heves háromnapos esés követte, melynek során az S&P 500 index 7 százalékkal, míg a Nasdaq-100 index 11 százalékkal került lejjebb. Ezt a hirtelen érkezett nyár végi vihart aztán párhetes oldalazás, majd folytatódó töretlen emelkedés követte, ami mind a mai napig tart.

Markánsan más a grafikonja hasonló időhorizonton az Amazon részvényeinek:

Ez egyrészt a részvény 2017 és 2020 nyara közötti időszak brutális relatív erejében érhető tetten. Másrészt pedig az általunk most vizsgált és kék téglalappal kiemelt 2020 szeptembere és 2021 augusztusa közötti oldalazásban és a piactól masszívan elmaradó teljesítményben.

Az Apple chartja azonos időhorizonton így mutat:

Itt is 2017 eleje és az ominózus 2020-as szeptember eleje között hatalmas relatív erőt figyelhettünk meg, amit aztán a kék téglalap által mutatott és a piactól jócskán elmaradó tizenegy hónap követett.

A chartok után érdemes azt is megvizsgálni, hogy a tavaly szeptember eleji csúcsokhoz képest hogyan teljesített a Nasdaq-100 index tíz legnagyobb súlyú technológiai részvénye és maga az index, illetve az S&P 500 egészen a 2021. augusztus 2-i piaczárásig:

Hatalmas különbségek vannak az egyedi részvények között, amelyek közül kiemelendő a Google és az Amazon közötti 62 százalékpontos differencia. Az Apple esetében érdemes még megemlítenünk azt, hogy 2020 októbere és 2021 júniusa között kilenc hónap alatt 744 millió darab sajátrészvényt vásárolt vissza a cég nagyjából 90-100 milliárd dollár értékben, ami nem tudott a korábbiakhoz hasonló lökést adni az árfolyamnak.

A most vizsgált két részvénynél azt láthatjuk, hogy tavaly szeptember eleje óta az Apple 16 százalékponttal, míg az Amazon 28 százalékponttal teljesítette alul az S&P 500 részvényindexet. Az Amazon és az Apple részvényei nagyon erős mozdonyként húzták az amerikai részvénypiacot a 2008-2009-es válság óta szinte folyamatosan. Most azonban egyszerre vannak lekapcsolva ezen továbbra is száguldó gyorsvonat elől immár lassan egy éve.

Jöhet a tőzsdei vihar?

Sok kérdés merülhet fel bennünk azzal kapcsolatban, hogy milyen kihatásai lehetnek ennek a helyzetnek, amiben az Amazon és az Apple helyben jár, miközben a piac töretlenül emelkedik tovább. Létezik optimista magyarázat erre a helyzetre, amely szerint nincs itt semmi látnivaló. Illetve létezik pesszimista helyzetértékelés is, amely szerint a jelenlegi helyzet már egy nagyon komoly tőzsdei vihar előszele. Lássuk most mindkét potenciális magyarázatot.

A jelenleginél sokkal erősebb alulteljesítésre mindkét részvény esetén láthattunk már példát a 2008 és 2021 közötti időszakból. Az Apple 2012 szeptembere és 2013 áprilisa között 45 százalékot zuhant úgy, hogy eközben az S&P 500 index 5 százalékkal került feljebb. Az Amazon pedig a 2014-es évben esett 22 százalékot úgy, hogy közben a vezető amerikai index 11 százalékot emelkedett. A nehéz időszak után aztán mindkét részvény megrázta magát és folytatta diadalmenetét. Meg kell azért azt is említeni, hogy ezekben az időszakokban nem egyszerre állt ki a bikapiac mögül az Amazon és az Apple, illetve azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy akkoriban jóval kisebb volt mindkét cég tőkeértéke.

Ha visszanézünk a két részvény grafikonjára, akkor azt is látnunk kell, hogy mind az Apple, mind pedig az Amazon részvényei óriásit mentek 2020 márciusa és augusztusa között, amivel agyonverték a tavalyi év ezen szakaszában a piac többi részét. Bika szemüvegen keresztül nézve mondhatjuk azt, hogy ezt az öt és fél hónapos ralit konszolidálja azóta mind a két papír és simán jöhet majd az emelkedés következő hulláma. Hasonló módon szárnyalt tavaly március és szeptember között az Nvidia, az Adobe és az AMD és hasonló módon állt meg utána nyolc-kilenc hónapra, mint az Amazon és az Apple. Azóta mindhárom említett részvény komoly emelkedéssel kitört felfelé ebből az oldalazásból és újra bika üzemmódba kapcsolt.

Ez a jelenlegi helyzet bika olvasata, ami után ideje meglátnunk a helyzetben potenciálisan jelenlévő medvét is. Pesszimista szemüvegen keresztül nézve a mostani szituációt azt kell meglátnunk, hogy az Amazon és az Apple leszámítva néhány rövidebb szünetet 2008 és 2020 között folyamatosan vezette a piacot. Ez egyrészt az összes indexet folyamatosan és jócskán meghaladó teljesítményből állt, másrészt pedig abból, hogy szinte permanensen a piac előtt ment a két papír újabb és újabb csúcsokra az egyes kisebb-nagyobb korrekciók után.

Az elmúlt hetekben ennek a dolognak az ellenkezőjét láttuk, ahol kvázi a farok csóválta a kutyát. Esetünkben ez azt jelenti, hogy immáron nem az Amazon és az Apple árfolyamcsúcsait követi az S&P 500 a maga indexcsúcsaival, hanem az történt, hogy a hónapok óta alvó Amazon és Apple indult be az index sokadik 2021-es rekordja után egyfajta lemaradóként. Ez pedig nem a legjobb ómen esetünkben, ugyanis itt már nem a két cég saját ereje, hanem a piaci erő volt a motorja az aktuális árfolyamcsúcsoknak. Ez pedig előrevetíthet egy olyan helyzetet, hogy a 2020 szeptemberi és 2021 júniusi kereskedési árfolyamsávból való felfelé kitörés behal és a papírok visszazuhannak a korábbi kereskedési sávba. Az Amazonnal már most is ez történik a gyenge gyorsjelentésre adott reakcióképpen. Ilyen behalt kitörésre pedig nem volt példa az elmúlt években sem az Amazon, sem pedig az Apple részéről.

Véleményem szerint az elkövetkező 6-12 hónapban szinte lehetetlen lesz az amerikai piac számára tovább emelkedni az Apple és az Amazon nélkül, ahogyan ez 2020 szeptembere óta történt. Éppen ezért kiemelt jelentősége lesz annak az egész piac számára, hogy az Apple árfolyama meg tud-e maradni a 2020 szeptemberi és a 2021 januári szintek fölött, illetve annak, hogy az Amazon vissza tud-e kapaszkodni a 3 500 dolláros szint fölé, ami a 2020 szeptembere és 2021 júniusa közötti sávtetőt jelentette.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

