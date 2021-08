Itt az új rekord: története során először emelkedett 50 ezer pont fölé a BUX

A BUX index napközben már 50 ezer pont fölé is benézett, története során először, amely jól látható az alábbi grafikonon is. Az elmúlt hetekben kifejezetten jó olt a nemzetközi tőzsdei hangulat, és a hazai blue chipek is jól teljesítettek. Ráadásul igazi csapatmunkáról van szó, mert úgy áll rekordszinten a hazai benchmark, hogy közben semelyik fontos indextag nem emelkedett történelmi csúcsra.