Mol: speciális osztalékok fizetéséről majd csak az évvégi eredményeket követően lehet dönteni

Ma hajnalban tette közzé friss második negyedéves számait a Mol, amely történetének legjobb eredményét érte el. A cégcsoport szinte minden fontosabb soron verte az elemzői várakozásokat, remekül teljesített a fogyasztói szolgáltatások, a kutatás-termelés és a finomítás-kereskedelem üzletág is. Mindennek köszönhetően jelentősen nőtt a szabad készpénzáram és a menedzsment a 2021-es EBITDA célkitűzéseket is megemelte. Emellett a ma tartott elemzői konferencián további érdekességeket is közölt a felsővezetés az eredményekkel, tervekkel és osztalékokkal kapcsolatban.