A Fehér Ház a kínálat növelésére kéri az OPEC-et - Esik az olajár

Esni kezdett szerdán az olaj ára, miután a CNBC arról számolt be, hogy a Fehér Ház felszólítja az OPEC-et és olajtermelő szövetségeseit, hogy növeljék a termelést a növekvő benzinárak elleni küzdelem érdekében. A Biden-adminisztráció aggodalmait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a növekvő infláció kisiklathatja a Covid-19 okozta válságból való gazdasági talpra állást.

A beszámoló szerint a Biden-kormányzat tisztviselői a héten beszéltek az OPEC de facto vezetőjének, Szaúd-Arábiának a képviselőivel, valamint az Egyesült Arab Emírségek és más OPEC+-tagok képviselőivel.

A Fehér Ház szerint a csoport júliusi megállapodása, miszerint augusztustól kezdve havi 400 ezer hordóval növelik a kitermelést napi szinten, és ez 2022-ig tart, "egyszerűen nem elég" a globális fellendülés "kritikus pillanatában".

Felvesszük a kapcsolatot az OPEC+ érintett tagjaival a versenyképes piacok fontosságáról az árak meghatározásában

- mondta Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó a CNBC által megszerzett nyilatkozatban.

A versenyképes energiapiacok biztosítják a megbízható és stabil energiaellátást, és az OPEC+-nak többet kell tennie a fellendülés támogatása érdekében

Az továbbra is kérdéses, hogy a szaúdiak mit fognak tenni, különösen mivel az olajár már most is esik az aggodalmak közepette, hogy a delta variánshoz köthető koronavírusos esetszámok emelkedése meredek keresletcsökkenéshez fog vezetni, miközben az OPEC+ már havonta növeli a kínálatot.

Bidennek mégis érdekében áll tenni valamit, ugyanis a benzinárak az Egyesült Államokban is az egekbe szöktek, ahogy a kőolajtermékek iránti kereslet visszatért: az AAA szerint egy gallon benzin ára kedden 3,186 dollár volt országos átlagban, szemben az egy hónappal ezelőtti 3,143 dollárral. Az elmúlt egy év során az árak alig több mint 1 dollárral emelkedtek. 2014 óta májusban az országos átlag először lépte át a 3 dolláros határt.

Az elnök látja, hogy a benzinárak megszorongathatják a családi költségvetést. Szeretné, ha kormánya minden eszközt felhasználna, ami a rendelkezésére áll, hogy segítsen kezelni a benzinköltségeket és, hogy segítsen csökkenteni ezeket az árakat.

- mondta a Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselője.

Eközben, annak ellenére, hogy a közelmúltban megállapodtak a termelés fokozatos növeléséről, az OPEC+ még mindig visszatart napi mintegy hatmillió hordót a válság előtti termelési szintjéhez képest, amelyet fokozatosan tervez újra a piacra juttatni. A csoport legutóbbi ülése zűrzavarral ért véget, miután az Egyesült Arab Emírségek kifogásolta az alapkvótát, viszont a csoport végül júliusban megállapodott.

A CNBC beszámolója után a WTI árfolyama 1,6 százalékot esett, bár az kérdéses, hogy ez a mozgás tartós lesz-e, különösen azután, hogy a legfrissebb API-adatok szerint a múlt héten 1,11 millió hordóval csökkentek a motorikus üzemanyagkészletek, ami kedden 2,7 százalékkal magasabbra lökte az árakat.

(ZeroHedge)

Címlapkép: Getty Images