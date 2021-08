Erőtől duzzad a Magyar Telekom, a cégvezetés is optimistább lett

Semmi olyat nem csinált a Telekom, ami az elmúlt negyedévek alapján meglepetés lett volna, ott volt szép növekedés, ahol már eddig is (mobil adat, készülékértékesítés, vezetékes szélessáv, TV), a költségeket pedig fogják, ebből javuló cash flow és emelkedő profit adódik. Csak minden egy kicsit jobban sikerült, mint amire az elemzők vagy a menedzsment korábban számított, ezért is emelte meg a cégvezetés a célszámokat. Ha így megy tovább, és úgy vannak a számok, három hónap múlva emelhetnek megint.

A fontosabb eredménysorokon az elemzői várakozásoknál jobb eredményt ért el a Magyar Telekom az idei második negyedévben. A bevétel 5,7, az EBITDA 5,6, az adózott eredmény pedig 28,1 százalékkal nőtt a negyedévben.

A Telekom árbevétele a vártnál is nagyobb mértékben nőtt, a bővülésben fontos szerepe van a mobil szegmensnek, ahol a bevételek 8,6 százalékkal 93,4 milliárd forintra emelkedtek, de a vezetékes bevételek is nőttek 3,7 százalékkal, csupán a harmadik szegmensben, a Rendszerintegráció/IT szegmensben volt visszaesés, ott 2,5 százalékkal 17,7 milliárd forintra csökkentek a bevételek.

A mobil bevételek növekedése mögött a szokásos trendek húzódtak meg, vagyis nőtt az adatbevétel (+18,7%) és a készülékértékesítés bevétele (+11,5%), de az SMS-bevétel soron is látszik 23 százalékos vagy 1,2 milliárd forintos növekedés, ezek több mint kompenzálták a hang alapú kiskereskedelmi bevételek 3,6 százalékos csökkenését. Az adatbevételeknél pozitívan hatott, hogy Magyarországon és Észak-Macedóniában is jelentősen emelkedett az ügyfélbázis, és a használati szintek is, ráadásul az egy évvel korábbival ellentétben idén már nem nyújtott önkéntesen mobiladat kedvezményeket a vállalat. A Telekom egyébként az eddigi legmagasabb mobil adatforgalmat regisztrálta a hálózatán, az átlagos adatforgalom éves összevetésben 25 százalékkal 7,2 GB/hó szintre emelkedett 2021 második negyedévében Magyarországon.

A vezetékes bevételeknél is csökkentek a hangalapú bevételek (-5,7%), cserébe viszont az elmúlt negyedévekben látottnak megfelelően szépen nőttek a szélessávú internet bevételek (+7%) és a TV bevételek (+7,5%) is, utóbbiaknál is pozitívan hatott, hogy az IPTV előfizetői bázis mindkét országban jelentősen nőtt.

Az RI/IT bevételeknél az üzemeltetésből származó bevételek csökkenését nagyrészt kompenzálta a magasabb implementációs projekt volumen Magyarországon, Észak-Macedóniában pedig a testre szabott megoldási projektekből származó bevételek, a korábbi magas szintről csökkentek éves összehasonlításban.

Az EBITDA 5,6 százalékkal, 59,3 milliárd forintra, az EBITDA AL 6,1 százalékkal 53,2 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a szolgáltatási bevételek és az ebből következő bruttó fedezet növekedésnek köszönhetően. Az értékcsökkenési és amortizációs költségek éves összehasonlításban 3,8 százalékkal 36,7 milliárd forintra emelkedtek, a Magyarországon 2020 szeptemberében aktivált frekvenciaengedélyek hatása, valamint a rézkiváltási programmal kapcsolatos magasabb amortizációs költségek következtében.

A Társaság részvényeseire jutó eredmény 28,1 százalékkal 13,5 milliárd forintra emelkedett, a szabad cash-flow spektrum licensz nélkül 10,3 milliárd forintot ért az idei első félévben, főként a javuló EBITDA hatására, ami a bázisidőszakhoz képest 6,9 milliárd forintos növekedést jelent. A nettó adósság 504 milliárd forint volt a félév végén, mivel az erőteljes működési cash flow-t részben ellensúlyozta a spektrum Capex kapitalizációja 2021 első negyedévében, illetve az osztalék kifizetése és részvény visszavásárlási tranzakció, amelyek 25,5 milliárd forintos cash flow kiáramlást okoztak 2021 második negyedévében.

Mint ahogy arra már az elemzői várakozások alapján számítani lehetett, kifejezetten erős lett a Telekom második negyedéve, és az első félév is, a menedzsment pedig megemelte a várakozását, a korábbi 1-2 százalék helyett már 3 százalék körüli növekedéssel számolnak a bevételben és az EBITDA-ban. Az első félévben egyébként 3,8 százalékkal nőtt a bevétel és 7 százalékkal az EBITDA, szóval később akár további célkitűzés-emelésnek is lehet tere.

A Magyar Telekom részvényárfolyama idén 12 százalékot emelkedett, amivel a papírok a középmezőnyben találhatók.

A Telekom részvénye európai összevetésben az egyik legolcsóbb, ezt részben magyarázhatja, hogy az elemzői várakozások alapján vannak olyan telco cégek, amelyek a Magyar Telekomnál jóval magasabb EBITDA-bővülést érhetnek el.

A részvényenként közel 22 forintos 12 havi előretekintő osztalékhozammal kalkulálva a Magyar Telekom részvények osztalékhozama 5,1 százalék, ami 2,7 százalékponttal áll a 10 éves magyar állampapír hozama felett.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images